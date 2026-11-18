Espectáculos

Netflix nos tiene preparada una joya para el 11 de diciembre de 2026: un documental fresquito sobre la vida y el legado de Jean-Michel Basquiat, uno de los artistas más icónicos del arte contemporáneo. ¡Y ojo! Que no es cualquier cosa, esta producción ya tuvo su debut mundial este año en el mero Festival de Cine de Tribeca.

La onda del documental es meternos de lleno en la faceta más personal del artista. Quieren que nos acerquemos al Basquiat que pocos conocían, al hombre detrás de ese nombre que resuena en galerías y museos. Para lograrlo, la peli va a reconstruir su historia con un montón de recuerdos que nunca antes se habían escuchado, contados por su familia y cuates más cercanos. También usaron material de archivo que casi nadie ha visto y, ¡lo mejor!, obras que no habían salido a la luz pública. La idea es dejar atrás la imagen que se ha creado alrededor de Basquiat y rescatar esos pedacitos de su personalidad y trayectoria que se han quedado escondidos.

Este proyecto marca el debut como directora de largometrajes de Quinn Whitney Wilson, quien no se mandó sola, sino que codirige con Viridiana Lieberman. Esta última, por si no la ubican, es la editora de un documental que estuvo nominado al Oscar, "The Perfect Neighbor". Ambas directoras lo tienen claro: aunque el arte de Basquiat esté hasta en la sopa, o sea, en museos, galerías y hasta en la cultura popular, la figura pública que conocemos no le hace justicia a la persona que fue. Quieren mostrarnos al mero mero Basquiat.

¿Listos para desenmascarar al genio y ver más allá del lienzo?