Espectáculos

Jennifer Lopez no solo es una artista multifacética, también es una persona con mucho sentido del humor. La cantante y actriz se rio a carcajadas el 15 de noviembre en un evento en vivo en Nueva York, después de que un fan le hiciera un comentario ingenioso sobre sus cuatro divorcios. La artista, de 57 años, no solo celebró el chiste, sino que lo encontró tan bueno que inmediatamente sugirió imprimirlo en una camiseta.

El momento divertido ocurrió durante una conversación entre Lopez y la actriz Rachel Zegler en el 92NY, un espacio cultural en Nueva York. La charla era parte de la promoción de su película de concierto, The JLo Show: Live in Las Vegas. Durante el intercambio, Lopez estuvo hablando sobre “El Anillo”, su canción de 2018 en español, la cual pide un anillo de bodas a su pareja. La artista fue bien honesta y reconoció que el matrimonio —y por supuesto, el divorcio— son temas que han marcado mucho su historia personal. El matrimonio es una parte importante de su historia, dijo Lopez.

Cuando la intérprete mencionó que se había casado y divorciado cuatro veces, un asistente del público no perdió el chance y le gritó: “¡Tienes seis dedos más!”. La reacción de J.Lo fue inmediata y pura alegría: señaló hacia la persona que hizo la broma con aprobación, golpeó el suelo con los pies y soltó una carcajada incontenible. “¡Dios mío, es lo más gracioso que he oído en mi vida!”, exclamó, visiblemente encantada con la ocurrencia.

Una broma con potencial de merch global

Fue la misma Rachel Zegler quien captó al instante el potencial comercial de la frase y le dijo a Lopez: “Es una camiseta”. A J.Lo le encantó la idea y estuvo totalmente de acuerdo. Lopez respondió que sí, que esa era una camiseta, y calificó la frase de graciosa.

El video del momento circuló en redes sociales y generó una amplia repercusión. La broma es simple pero efectiva: si cada matrimonio equivale a un anillo y, por lo tanto, a un dedo de la mano, cuatro matrimonios superan los cinco dedos que tiene una sola mano. La lógica matemática detrás del chiste fue precisamente lo que le arrancó una risa tan sincera a Jennifer Lopez.

Cuatro anillos, seis dedos y una historia de vida

Jennifer Lopez ha tenido una vida sentimental bastante pública y sus matrimonios son parte de esa historia que ella misma ha dicho que es significativa. Su primera vez en el altar fue con Ojani Noa en 1997, una unión que, lamentablemente, apenas duró once meses. Después, en 2001, se casó con el bailarín Cris Judd, pero los papeles de divorcio no tardaron en presentarse al año siguiente. Su matrimonio más largo y del que nacieron sus hijos mellizos Max y Emme —quienes hoy ya tienen 18 años— fue con el cantante Marc Anthony. Se casaron en 2004 y su vínculo se disolvió en 2014.

El cuarto y más reciente matrimonio fue con el actor Ben Affleck, con quien forma la famosa pareja conocida popularmente como Bennifer. Ellos ya habían estado comprometidos a principios de los años 2000, pero cancelaron la boda en 2004. Dos décadas después, retomaron su relación, se casaron en Las Vegas en julio de 2022 y celebraron una segunda ceremonia en Georgia un mes más tarde. Lopez presentó la demanda de divorcio en agosto de 2024, justo el día del segundo aniversario de esa segunda ceremonia, y la separación quedó formalizada en 2025.

The JLo Show : un espejo musical de su vida

El evento en el 92NY no solo fue un espacio para los chistes, sino que se centró en la presentación de The JLo Show: Live in Las Vegas, la versión cinematográfica de su última residencia de conciertos en esa ciudad. Durante la charla, Lopez destacó el profundo significado narrativo de su espectáculo. Destacó que cada canción cuenta una parte de su historia personal, desde los amores hasta las rupturas.

“Cuando vean el show, si tienen la oportunidad de verlo otra vez en Acción de Gracias —lo que espero que hagan—, tienen que ver cómo cada canción cuenta esta parte de la historia”, indicó la artista. Jennifer Lopez también mencionó su compromiso con el idioma español, señalando que siempre busca incorporarlo en su trabajo cuando la canción lo permite, como sucedió con “El Anillo” dentro del repertorio de su residencia en Las Vegas.

Al final, J.Lo demuestra que, a pesar de las altas y bajas en su vida, sabe tomarse las cosas con buen humor y que un buen vacilón siempre es bienvenido. ¿Quién no compraría una camiseta con “Tengo seis dedos más”?