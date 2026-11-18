Espectáculos

¡Atención, cinefilos! Warner Bros. Pictures acaba de soltar el nuevo tráiler de Remain, que en España se llamará Nunca olvides que te quiero. Esta es la nueva peli de M. Night Shyamalan, ese director que siempre nos deja pensando en sus giros inesperados.

Los protagonistas son nada más y nada menos que Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor, ¡pura calidad en la pantalla! El elenco también trae a Ashley Walters, Julie Hagerty y Jay O. Sanders. La película está agendada para estrenarse en cines el 5 de febrero de 2027, ¡así que hay que tener paciencia!

La historia sigue a Tate Gordon, un arquitecto bastante reservado que llega a un pueblito en la costa para un proyecto. Ahí se encuentra con una chava que lo saca de su rutina, pero también lo mete en un misterio mortal que tiene a todo el lugar de cabeza. Lo interesante es que Shyamalan no solo dirige y escribió el guion, sino que la historia la desarrolló junto a Nicholas Sparks, ¡sí, el autor de Diario de una pasión!

¿Será que M. Night Shyamalan nos regala otro final que nos vuela la cabeza o el giro inesperado va a ser que no haya giro? ¡A esperar hasta el 5 de febrero de 2027 para averiguarlo!