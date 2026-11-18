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Después de diez temporadas intensas, 'El Señor de los Cielos', la serie que tuvo a Rafael Amaya como protagonista, se despidió de la pantalla. Durante su larga trayectoria, la producción de Telemundo generó un montón de pláticas sobre si la trama idealizaba o no el mundo del narcotráfico y cómo se interpretaban a sus personajes. Ante la ola de comentarios y críticas por una posible glorificación de este ambiente, el escritor Luis Zelkowicz, la mente maestra detrás de todo, ha decidido romper el silencio para aclarar de una vez por todas la verdadera intención narrativa que guio la historia desde sus inicios.

¡La vida narco no es color de rosa, mucha!

Luis Zelkowicz, el guionista venezolano que dio vida a este fenómeno televisivo, explicó en una entrevista para Telemundo que desde el día uno, su principal premisa al desarrollar la producción fue mostrar el lado oscuro y las duras consecuencias personales y familiares de meterse en el crimen organizado. Su planteamiento se resumía en una frase contundente: “Los narcos también lloran”. Con este concepto, buscaba dejar bien claro que su historia nunca fue una apología del delito, o sea, que no estaba buscando glorificar nada de eso, sino más bien exponer una realidad.

El creador asegura que, durante las diez temporadas, se esforzó muchísimo para que nadie viera a los personajes vinculados con el narcotráfico como gente feliz gracias a sus tranzas ilegales. Según Zelkowicz, durante las diez temporadas nunca pusieron a esta gente en situación de felicidad en algo vinculado con la droga, porque no podían dar ese mensaje. Para él son personas que sufren mucho, que no tienen vida, que están perseguidas todo el tiempo y pierden hijos, y ahí se enfocaron, lejos de cualquier idealización.

Aurelio Casillas: ¿héroe o villano? ¡Clarísimo!

Desde el primer capítulo, la producción dejó la onda bien clara con Aurelio Casillas, el personaje principal interpretado por Rafael Amaya. Zelkowicz afirma que siempre lo construyeron como un criminal atroz, responsable de actos violentos y para nada una figura heroica. Para ello, incluyeron una escena impactante al inicio donde Aurelio intenta enseñarle a su hijo a disparar y le ordena que le apunte a un perro, incluso cuando el niño, todavía pequeño, le advierte que la mascota pertenece a su hermana. ¡Qué escena más fuerte para marcar la pauta!

Esta decisión creativa, según Zelkowicz, no fue tomada a la ligera. Mencionó que se dio en un contexto donde ya existían discusiones importantes en Colombia sobre cómo se debía representar a figuras como Pablo Escobar en la televisión, evitando cualquier tipo de romanticismo. “Aurelio es un sociópata, Aurelio es un criminal atroz, terrible, y eso lo hicimos desde el primer momento y por una razón fundamental”, explicó el guionista. Y remató con claridad: “Yo tengo que dejar sentado que este tipo es un asesino y un criminal desde el primer episodio. Yo no quiero transformar a este tipo en un héroe. Es un criminal, es un asesino y es un sociópata, y así lo hemos manejado durante todo el tiempo”. Así, para que no quedara la menor duda de la naturaleza del protagonista.

El ojo de águila de la audiencia y la despedida

Mantener una historia de estas características y desarrollarla durante quince años no fue moco de pavo, según el creador. Zelkowicz confesó que implicó un trabajo mental profundo, pues tuvo que “pensar como un criminal durante 15 años” para que la trama, las situaciones y los personajes se sintieran lo más reales posible. Añadió que nada le impresiona, porque se ha metido a fondo en todo ese universo tan terrible.

Otro aspecto que Zelkowicz destacó fue la enorme responsabilidad de mantener la continuidad de una historia que contaba con una audiencia constante y súper fiel. Según explicó, todo el equipo de producción debía prestar atención minuciosa a los detalles de los personajes y evitar a toda costa cualquier inconsistencia en la trama. Recordó que insistía a su equipo en cuidar cada aspecto de la narrativa para responder siempre a las altas expectativas de los espectadores. Según dijo, es un compromiso muy grande, porque hay gente fiel que detecta cualquier errorcito. ¡Ni se diga si se les iba un detalle importante!

Ahora que 'El Señor de los Cielos' ya es cosa del pasado y el universo de la serie cierra una etapa, Zelkowicz se sinceró y dijo que experimentó una sensación de vacío, de “orfandad”, al despedirse de los personajes que había desarrollado durante tantos años. Explicó que, al ir matando a algunos personajes y encarcelando a otros, uno se pregunta qué va a pasar y siente esa orfandad. Pero ya está listo para escribir otras historias, con nuevas propuestas narrativas centradas en otros temas y conflictos humanos. ¡Así que a esperar con qué chisme o drama nos sorprende ahora! ¿Será que tú, como buen fan, le crees la onda de que Aurelio no era un héroe, o tu corazón de espectador pensaba otra cosa muy diferente? ¡Queremos saber tu opinión!