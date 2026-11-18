Espectáculos

El martes 17 de noviembre se soltó el notición: Nicole Marie Colón Rivera, una cara conocida de la televisión y exreina de belleza puertorriqueña, es la nueva directora nacional de Miss Universe Puerto Rico. ¡Así como lo oís, vos! Agarra el timón en un momento clave, pues Puerto Rico es la sede de la 75ª edición de Miss Universe, con la gran final agendada para el próximo martes, 24 de noviembre.

Colón llega para reemplazar a la comunicadora Yizette Cifredo, quien ahora asumirá un rol como ejecutiva estratégica. Cifredo, que había estado al frente desde marzo de 2022, dejó la vara alta, manteniendo una racha impresionante de clasificaciones de las representantes puertorriqueñas en el certamen internacional. ¡Imaginate, ocho clasificaciones consecutivas! Con el avance de Zashely Alicea al grupo de semifinalistas en 2025, Puerto Rico alcanzó la racha vigente más larga del concurso en ese momento.

Pero, ¿quién mejor para tomar las riendas que alguien que conoce el drama y el brillo de los concursos desde adentro? Nicole Colón tiene un currículum que te deja con la boca abierta. Estudió relaciones públicas, ha sido modelo y presentadora de televisión. Compitió en Miss Universe Puerto Rico en 2015 representando a Cayey y quedó de segunda finalista. Al año siguiente, regresó como Miss Caguas y llegó a semifinalistas. ¡Qué pilas!

Su camino no terminó ahí. En 2018, se fue a Myanmar para representar a Puerto Rico en Miss Grand International y se trajo el título de tercera finalista. Y como si fuera poco, en 2019 ya estaba dirigiendo Nuestra Belleza Puerto Rico, ¡pasando de concursante a coach! En televisión, la vimos animando “Pégate al Mediodía” en WAPA Televisión y también en Primetime de ABC Puerto Rico.

En 2026 regresó a Miss Universe Puerto Rico como candidata y representó a Aibonito; en la competencia celebrada en junio obtuvo el puesto de tercera finalista. Ahora, desde una silla diferente pero igual de importante, tiene la misión de liderar la organización que la vio crecer y competir. ¡Vaya giro de la vida, ¿verdad? Esperemos que con tanta experiencia de primera mano, nos traiga una Miss Universe para Puerto Rico bien pronto!