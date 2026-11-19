Espectáculos

¡A sus 59 años, Pamela Anderson nos deja con la boca abierta! La estrella de Baywatch acaba de soltar el chismecito de cómo le hace para mantenerse más activa y fuerte que nunca, a pesar de que tiene hipermovilidad articular. Olvídense de las dietas extremas y las rutinas matadoras; lo de ella es pura buena onda y bienestar, ¡sin obsesionarse con los estereotipos estéticos que la hicieron famosa!

Pamela explicó a la revista People que para ella, moverse y estar activa es lo primero. “Siempre he entrenado mi cuerpo, tengo hipermovilidad articular y necesito mantener mi fuerza”, dijo. Y se nota, ¡porque la señora le pone ganas y su prioridad ahora es sentirse bien! Cuenta que sus prioridades se han ido modificando con los años, y ahora busca mantener su fuerza, conservar su movilidad y tener un bienestar físico general en su día a día.

Su día empieza relax: un chancecito para leer, escribir o simplemente para ella misma antes de cualquier obligación que pueda tener en casa. Después, ¡a caminar! No importa si llueve o truena, ella sale a darle una vuelta al aire libre. Dice que esto no solo la activa un montón a primera hora de la mañana, sino que además se adapta súper bien a su hipermovilidad, activando diferentes grupos musculares sin que se sienta un gran esfuerzo.

Pero ojo, no todo es gym o caminadora. Pamela es de las que cree que la actividad física se puede encontrar en cualquier lado. ¡Le encanta la jardinería! Y ahí la vemos: transportando tierra, agachándose y estirándose de manera constante por todo el terreno. ¡Cabal que es un entrenamiento sin darse cuenta! Y si eso fuera poco, también le entra al pilates de manera habitual para mantener los músculos fuertes, la postura de diez y el equilibrio. ¡Hasta encuentra en la danza otra manera de moverse, algo que desarrolló cuando estudió ballet en París! Para complementar todo esto, se consiente con masajes de manera regular. ¡Un lujo!

Y el broche de oro es su alimentación. "Creo que ser vegetariana me ha mantenido joven", aseguró la actriz. Para ella, esta decisión ha tenido un impacto súper positivo en su bienestar físico y es una de las grandes claves de su rutina habitual. Además, añadió que disfruta de buena salud y que procura trabajar sobre ella para poder conservarla. ¡Así que ya saben, mucha! A la Pame le gusta cuidarse, pero sin clavos ni obsesiones por el qué dirán. Es más de disfrutar la vida y estar sana. ¡Esta mujer es la prueba de que se puede seguir siendo una diva, y bien pilas, mucha!