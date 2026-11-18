Espectáculos

La mañana del lunes 16 de noviembre, se dio a conocer la lista de nominados para la edición 69 de los premios Grammy, y la verdad es que nos dejó con la boca abierta. Las que se llevaron los reflectores fueron RAYE, la Rosalía y la cantautora de country Ella Langley, natural de Alabama y conocida por éxitos como 'You Look Like You Love Me' y 'Weren’t for the Wind', y está firmada con Sony Music Nashville y Columbia Records.

Las reinas de las nominaciones

RAYE lidera la lista con ¡once nominaciones! Esto es una locura, pues empata el récord que Beyoncé impuso en 2025 como la mujer con más nominaciones en un solo año. Está nominada en las tres categorías más codiciadas: Álbum del Año por THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, Grabación del Año y Canción del Año por 'WHERE IS MY HUSBAND!'. Además, también la vimos en la lista para Compositor del Año (No Clásico), ¡un orgullo!

Rosalía, que viene de arrasar en los Latin Grammy, no se quedó atrás y le pisa los talones a RAYE con nueve nominaciones. Su álbum LUX compite por Álbum del Año, mientras que su rolita 'Berghain', en la que colaboró con Björk e Yves Tumor, obtuvo nominaciones para Grabación y Canción del Año. Por su parte, Langley consiguió siete nominaciones, incluyendo Grabación y Canción del Año por su hitazo 'Choosin’ Texas', Álbum del Año por Dandelion, y la importantísima categoría de Mejor Artista Revelación.

Pesos pesados y sorpresas en la contienda

Langley no fue la única con siete nominaciones; Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo y Miranda Lambert (quien coescribió 'Choosin’ Texas') también empataron en esa cifra. Entre los demás artistas con un montón de nominaciones encontramos a Bruno Mars, Leon Thomas, Olivia Dean, Taylor Swift y los Geese.

Para Grabación del Año, 'WHERE IS MY HUSBAND!', 'Berghain' y 'Choosin’ Texas' se enfrentarán a 'Man I Need' de Olivia Dean, 'I Just Might' de Bruno Mars, 'the cure' de Olivia Rodrigo, 'The Fate of Ophelia' de Taylor Swift y el remix de 'Dracula' de Tame Impala con Jennie. En la categoría de Canción del Año, 'Berghain', 'Choosin’ Texas', 'the cure', 'Man I Need', 'WHERE IS MY HUSBAND!', 'I Knew It, I Knew You' de Swift, 'Risk It All' de Mars y 'hate that i made you love me' de Ariana Grande, ¡uf! La competencia está que arde.

El álbum del año y la nueva ola musical

En cuanto a Álbum del Año, THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, LUX y Dandelion se medirán contra Lost Weekend de Phoebe Bridgers, The Romantic de Mars, you seem pretty sad for a girl so in love de Rodrigo y The Life of a Showgirl de Swift. ¡Agárrense!

La última de las cuatro categorías principales, Mejor Artista Revelación, tiene a Langley compitiendo con Slayyyter, Don Toliver, Remi Wolf, Geese, Angine de Poitrine y The Womack Sisters. Es una categoría bien interesante porque muchas de las aspirantes en las categorías principales, como RAYE, Dean, Langley, Rosalía y Bridgers, están compitiendo por primera vez en Álbum, Canción y Grabación del Año. Entre ellas, RAYE y Langley son las únicas que todavía no tienen un Grammy en sus manos, y Bridgers aún no ha ganado como solista, aunque sí tiene varios con Boygenius.

¿Quién se lleva la estatuilla?

Rosalía ya se llevó el Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino en 2020 y 2023, y Dean ganó Mejor Artista Revelación en la edición anterior. Este año podría ser el de Olivia Rodrigo con you seem pretty sad for a girl so in love, un disco que ha sido aclamado por la crítica y que la rompió en ventas. Rodrigo ya tiene un Mejor Artista Revelación de 2022 y varios premios en rock, pero le falta la Canción, Grabación o Álbum del Año.

Pero no nos olvidemos de los titanes: Bruno Mars y Taylor Swift, con catorce y dieciséis Grammys respectivamente, ¡varios de ellos en categorías principales! Swift podría alargar su récord como la artista con más Álbumes del Año si gana esta vez. Sin embargo, es posible que le interese más ganar la Canción del Año en 2027, el único Grammy importante que aún no ha conseguido. Su rolita 'I Knew It, I Knew You', un regreso al country, parece estar lista para romper esa racha, pero se enfrentará a 'Choosin’ Texas' de Langley, la canción más exitosa del año en listas. ¡Qué duelo!

Además de lo principal, los Grammy 2027 nos traen un montón de bandas de rock & roll nuevas y chileras. Geese, de Brooklyn, y Angine de Poitrine, de Quebec, están destacando en Mejor Artista Revelación y se han colado en varias nominaciones de rock y alternativa, ambas por primera vez. Slayyyter recibió sus primeras nominaciones a los Grammy, y Don Toliver las suyas como solista. Y para rematar, hay un montón de categorías con cosas bien divertidas y extrañas: Tinashe, Underscores y John Cale, con una nominación por su trabajo en 'House', ¡sin olvidar a Dolly Parton con tres nominaciones póstumas! Este año los Grammy van a ser un show que no nos podemos perder, ¿a quién le vas?