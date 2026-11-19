Espectáculos

Miren, no es por exagerar, pero la Big Band Municipal de la Ciudad de Guatemala ofrece este miércoles su octavo concierto, “Swinging Christmas”, en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, a partir de las 19:30 horas. Y la cereza del pastel, que no es cualquier cosa: ¡la entrada es completamente libre para todos! Así que, si de casualidad andabas buscando un plan chilerísimo y lleno de vibra para esta noche, o simplemente querías que la temporada navideña arrancara con un toque diferente, fijo te arrepentirás si te lo perdiste.

El maestro Gabriel P. Gil, al frente de esta tropa musical, dirige a la banda. El repertorio combina los temas tradicionales de las festividades navideñas con una propuesta distinta. El número principal de la velada es “The Nutcracker Suite”, esa reinterpretación magistral que Duke Ellington y Billy Strayhorn le hicieron al famosísimo ballet “El Cascanueces” del mismísimo Piotr Ilich Tchaikovski. ¡Estamos hablando de palabras mayores! ¿Quién iba a pensar que un clásico tan arraigado podía sonar tan… jazzero y con un flow tan contemporáneo? Es como cuando descubrís que tu abuelita tiene un lado rockstar: te sorprende un montón, pero le pones atención y al final te das cuenta que es lo más cool del mundo. Demostrando que se puede ser un clásico atemporal y, a la vez, tener un ritmo que te haga mover el esqueleto.

El spot no podía ser más guatemalteco y céntrico: el Auditorio del Centro Cultural Municipal, ubicado en la icónica 8a. avenida 11-52 de la Zona 1. Si sos de los que le da la mano a la Zona 1 y disfruta de ese rollo histórico que tiene, este concierto es el pretexto ideal para darte una vuelta. Y para que no te hagas bolas, el acceso está habilitado por el sótano del Edificio de Correos, súper fácil de ubicar. No hay excusas válidas para perderse un evento cultural de esta magnitud, y menos cuando la Muni lo organiza como parte de las celebraciones por los 250 años de nuestra querida Ciudad de Guatemala. ¡Pura historia, cultura y buena onda en un solo combo que ni pintado!

Eventos así nos caen de perlas y nos recuerdan que el arte y la cultura no tienen por qué ser algo lejano o solo para algunos cuantos. Ver a la Big Band Municipal dándolo todo, mezclando lo que ya conocemos con innovaciones que nos dejan con la boca abierta, es un verdadero regalo para todas las familias capitalinas. Es una chance dorada para compartir un momento chilero, echar unas risas y, sobre todo, disfrutar de música de primera sin que el bolsillo sufra lo más mínimo. Una convivencia sana y una apreciación artística que, además de sacarnos de la rutina del día a día, nos sumerge de lleno en ese espíritu navideño que tanto nos gusta, pero ¡con un toque de swing que te hace bailar hasta las ganas! ¿Quién dijo que la Navidad solo era de tamales y villancicos lentos? ¡Aquí nos están demostrando que tiene su propio ritmo y sabor, y es a pura jalea!