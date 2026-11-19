Espectáculos

¡La Navidad oficialmente se encendió en Guatemala! El Festival Árbol Gallo no se hizo del rogar y desde el 14 de noviembre, ya nos tiene a todos en modo festivo. El evento principal culminó con el esperado encendido del Árbol Gallo.

Pero el rollo no solo es en la capi. Este año, la cosa se puso aún más grande con 34 árboles distribuidos por un montón de municipios y departamentos del país, ¡para que nadie se quede sin su dosis de luz! El festival, que ya lleva más de cuatro décadas alumbrándonos la vida, nos llegó con el concepto "Enciende lo mejor de ti". ¿Y en serio, quién no siente ganas de brillar con este ambiente?

En el evento principal, allá en Plaza Obelisco, la gente se puso las pilas y se llenó de música, luces y tecnología que ¡uf!, nos dejó hipnotizados. Los patojos hasta recibieron obsequios, haciendo la experiencia todavía más ¡pum! Y es que la verdad, ver a las familias unidas, generación tras generación, manteniendo viva esta tradición, es la mejor señal de que la Navidad es para todos.

Si andan por la capi, dense una vuelta por la Avenida Las Américas, Reforma, Boulevard Liberación, Los Próceres y el Paseo de la Sexta Avenida. ¡Se lucieron con las decoraciones! Guirnaldas, figuras 3D, árboles naturales que lucen espectacular y las cascadas de luces que tanto nos gustan, ¡la ciudad entera se ve de postal!

Y si ya están planificando sus fotos navideñas o un paseo para admirar la belleza, les contamos que estos chulísimos árboles se quedan encendidos hasta el miércoles 6 de enero de 2027. Diariamente pueden disfrutarlos desde las 5:30 de la tarde hasta la medianoche. ¡Pero ojo! Los días 24 y 31 de diciembre, para que la fiesta siga, estarán iluminados hasta las cinco de la mañana del día siguiente. ¡Perfecto para un after party de luces!

Cerveza Gallo, como siempre, se lució y reafirmó su compromiso con esta tradición que ya es un ícono de la identidad guatemalteca. Nos regalan luz, alegría y pretextos para compartir en familia. Así que, con 34 árboles brillando y la ciudad entera en modo festivo, ¡prepárense para la temporada más mágica del año! ¿Ya fueron a tomarse la foto?