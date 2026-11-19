Espectáculos

Ryan Gosling ya es uno de esos rostros que vemos en todos lados y que, honestamente, ¡nos encanta! Su carrera es una mezcla chilerísima de dramas que nos hacen llorar, románticas que nos suspiran, comedias que nos sacan la carcajada y producciones de Hollywood que nos dejan con la boca abierta. Este actorazo, que el 12 de noviembre de 2026 cumplió sus 46 años, empezó desde patojo en la actuación y, desde entonces, nos ha regalado peliculones como The Notebook, Drive, La La Land y la ultra viral Barbie.

Pero, ¿realmente conocés su historia? ¿Te acordás de sus primeros pasos en la tele, de sus nominaciones al Óscar o de algunas de esas facetas poco conocidas? Ponete a prueba con estas doce preguntas y descubrí si sos un verdadero fan o si necesitas hacer una maratón de sus películas. ¡Empecemos!

1. ¿De dónde es Ryan Gosling?

¡Ojito aquí! Aunque lo vemos en cuanta película gringa, Ryan Gosling es canadiense de corazón. Él nació un 12 de noviembre de 1980 en London, Ontario, Canadá. Así que sí, este galán es del norte, ¡pero no de donde pensabas! De ahí salió para conquistar Hollywood y nuestros corazones. ¡Quién iba a decir que de London, Ontario, iba a salir un Ken tan icónico!

2. ¿Qué personaje interpretó en Barbie ?

¡Esta es fácil para cualquiera que haya vivido en el planeta Tierra en 2023! Obvio que interpretó a Ken, el muñeco más popular de Barbie, la película que dirigió la genial Greta Gerwig. Su actuación fue tan pero tan buena que hasta le valió una nominación al Óscar como actor de reparto. Se la rifó, ¿verdad? Nos demostró que Ken es mucho más que un muñeco.

3. Para La La Land , ¿qué habilidad aprendió?

¡Imagínense a Ryan Gosling dándole a las teclas del piano por meses! Este cuate no es de los que se rinden fácil. Para su papel en La La Land, se metió de lleno a aprender a tocar el piano de verdad. No es que fuera a hacer playback, ¡nada de eso! Él quería que cada nota saliera de sus propias manos para que las escenas musicales de su personaje fueran auténticas. ¡Unas ganas que ya quisiéramos nosotros para estudiar para el examen final!

4. ¿En qué drama romántico compartió protagonismo con Rachel McAdams?

Aquí sí que nos toca ponernos un poquito cursis. Hablamos de The Notebook, o Diario de una pasión si la viste en español. Esta joya de 2004, donde compartió pantalla con la talentosa Rachel McAdams, se convirtió en uno de sus títulos más recordados. ¡Es de esas películas que nos hacen creer en el amor para siempre, aunque sea por un ratito! Si no la has visto, ¿qué esperas para ir a llorar un poco?

5. ¿En qué programa de Disney participó?

¡Preparate para la nostalgia! Antes de ser el Ryan Gosling que conocemos, él fue parte de The All-New Mickey Mouse Club en los años noventa. Pero, ¡agárrense! No estaba solo: compartió escenario con futuras superestrellas como Britney Spears, Christina Aguilera y Justin Timberlake. ¡Imaginate esa reunión de talento en Disney! Era el semillero de las celebridades del futuro, ¡una caballada!

6. ¿A qué figura histórica interpretó en First Man ?

De muñeco a héroe espacial, ¡así es la vida de Gosling! En la película First Man de 2018, dirigida por Damien Chazelle (sí, el mismo de La La Land), Ryan interpretó a nada más y nada menos que Neil Armstrong, el primer ser humano que pisó la Luna. ¡Un papelazo que te pone a pensar en la inmensidad del universo y en lo pilas que es Ryan para encarnar cualquier personaje!

7. ¿Por cuál película recibió su primera nominación al Óscar como mejor actor?

Aunque Barbie le dio una nominación reciente, su primera vez en la mira de la Academia fue por Half Nelson, en 2006. En esa película, Ryan se ganó una nominación al Óscar como mejor actor por su interpretación de un profesor con problemas de adicción. Fue un rol súper dramático que nos mostró su talento para los papeles profundos y complejos desde muy temprano en su carrera. ¡Ahí se vio que no era solo una cara bonita!

8. ¿Cuál canción interpretó en la ceremonia de los Óscar de 2024?

¡La que armó tremendo relajo! En la ceremonia de los Óscar de 2024, Ryan interpretó “I’m Just Ken” de Barbie, en una de las actuaciones musicales más comentadas de la gala. ¡Ese es el poder del Ken-ergy!

9. ¿Qué héroe griego interpretó en una serie de televisión?

Si pensabas que Ken era su único personaje de acción, ¡te equivocaste! A finales de los años noventa, Ryan Gosling fue la estrella de la serie Young Hercules. Así como lo leés, él fue el encargado de darle vida al famoso héroe griego cuando era más joven. ¡Un verdadero viaje al pasado para ver a nuestro Ryan en sus inicios como un semidiós musculoso! ¿Quién lo diría?

10. ¿Cuál es el nombre de su proyecto musical?

Además de actor, Ryan es músico, ¡y de los buenos! Formó un proyecto musical llamado Dead Man’s Bones junto a Zach Shields. Su propuesta es una mezcla bien interesante de rock alternativo con toques góticos, ¡para nada lo que esperarías de él! Es una faceta que muchos no conocen, pero que demuestra que este cuate tiene talentos escondidos por todos lados. ¡Pilas a buscar su música si te gusta lo diferente!

11. ¿Cuál película marcó su debut como director?

No solo actúa y canta, ¡también dirige! Ryan Gosling debutó como director de largometrajes con la película Lost River. La presentó en el prestigioso Festival de Cannes en 2014, lo que ya te dice que no fue cualquier debut. Nos encanta ver cómo los artistas exploran otras ramas del cine y nos sorprenden con su creatividad detrás de cámaras. ¡Un genio en toda la extensión de la palabra!

12. ¿Qué trabajo tiene el personaje de Ryan Gosling en la película Drive ?

Aquí Ryan nos dejó a todos boquiabiertos con su personaje en Drive. En esta película, interpreta a un hombre que lleva una doble vida: de día, trabaja como conductor especialista de cine, haciendo las escenas más peligrosas. Pero de noche, se convierte en un conductor de fugas para delincuentes. ¡Un personaje súper intenso y lleno de acción que nos mantuvo al filo del sillón! ¿Verdad que la vibra de Drive es única?

¡Y así terminamos el recorrido por la carrera de Ryan Gosling! ¿Cuántas de estas curiosidades ya te sabías? Contanos si sos un experto o si ya tenés tu lista de películas para ponerte al día. ¡A echarle ganas a esa maratón!