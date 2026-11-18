Espectáculos

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ya está con un pie en Tijuana, listo para armar un conciertazo el próximo jueves 26 de noviembre. La noticia fue dada a conocer por el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), tiene a todos los fans emocionados por lo que será un show imperdible en el Estadio Caliente.

Con su gira “Lo Que El Seco No Dijo”, Arjona promete una noche épica donde sus grandes éxitos se van a mezclar con lo más fresco de su álbum Seco. ¿Ya se imaginan coreando a todo pulmón himnos como “Historia de Taxi”, “El Problema”, “Fuiste tú” y “Minutos”? ¡Pues a eso súmenle la energía de sus temas más recientes, como “Gritas” y “Mujer”! Esta combinación asegura un viaje musical que no dejará a nadie indiferente.

Para el Lic. Gilberto Gamiño Herrera, presidente del Cotuco, la llegada de un artista de la talla de Arjona es un notición. Resaltó que estos espectáculos fortalecen la oferta de entretenimiento de Tijuana y atraen visitantes del sur de California y de otras ciudades de Baja California.

Y hablando de la puesta en escena, ¡agárrense! La representante de Music Vibe adelantó que preparan un espectáculo de gran formato que mostrará una faceta más íntima y reflexiva del artista, con una propuesta visual renovada. La escenografía será algo digno de ver, inspirada en un cabaret, y contará con una pasarela y hasta un segundo escenario. La narrativa del concierto se desarrollará en medio de un despliegue de iluminación, sonido y elementos teatrales que buscan darnos una experiencia cercana y bien chilerísima con el público. ¡Casi como si estuviéramos en la sala de su casa, pero con diecisiete mil personas más!

El Estadio Caliente está listo para recibir a esa multitud de fans, y se calcula que la fiesta musical durará aproximadamente dos horas, comenzando a las 21:00 horas. Miriam Hernández señaló la fecha y hora del concierto, y Alonso Rizo, encargado de Medios, invitó a los seguidores a asegurar sus entradas: se reportan los últimos boletos disponibles. Así que si no quieren quedarse fuera del conciertazo del año, corran a Boletomóvil.