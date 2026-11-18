Famosos

¡Miren, patojos! Aquí les tenemos el chismecito musical que nos tiene con la boca abierta: ¡Beyoncé lo hizo de nuevo! Con las recientes nominaciones para los premios Grammy 2027, nuestra Queen Bey se acaba de volar la barda al convertirse en la primera artista en alcanzar las cien nominaciones en la historia de estos galardones tan importantes. Es que, ¿pueden creerlo? ¡Cien! Esta mujer no para de romper récords y dejarnos claro quién es la mera, mera.

Para esta próxima edición, que se viene con todo, Beyoncé Giselle Knowles-Carter está nominada en la categoría de Mejor Interpretación Solista de R&B. ¿Y con qué rola? ¡Agárrense! Con su reciente lanzamiento “Morning Dew (Donk)”. Lo más chilero es que esta canción es parte de la edición de veinte años de su icónico álbum B’Day, que originalmente salió allá por el 2006. O sea, el disco sigue dando de qué hablar y sumando triunfos dos décadas después. ¡Eso es tener calidad!

Pero, pilas, que la cosa no termina ahí. La ‘Bey’ no solo es la más nominada, sino que también tiene otro récord bajo la manga: es la artista con más premios Grammy de la historia. Sí, así como lo leen, ¡tiene un total de 35 estatuillas! Imagínense ese cuarto lleno de Grammys; un montón de brillos y pura gloria musical. ¿Quién más puede decir eso?

Este título de la más premiada no es nuevo para ella. Lo alcanzó en la gala del 2023, cuando acumuló 32 reconocimientos. En esa ocasión, se llevó un galardón más en la categoría de Mejor Álbum de Dance/Electrónica, y con eso, ¡boom! Superó al director de orquesta Georg Solti, quien por años había mantenido el récord con sus 31 premios. O sea, la Queen Bey llegó y le dio un giro completo a la historia de los Grammy.

Y como no podía ser de otra forma, ella siguió sumando. Dos años después, en el 2025, la artista se llevó a casa otros tres premios. Entre estos, el que más sonó fue el de Álbum del Año por su tremendo trabajo, Cowboy Carter. Con esos tres nuevos trofeos, llegó a la cifra mágica de 35 y se consolidó como la indiscutible dueña de la corona de los Grammy. ¡Para que veas que cuando se propone algo, lo logra!

Así que, con esta nominación número cien, la expectativa está al tope para la próxima edición de los premios Grammy. Esta gran fiesta de la música se va a celebrar el domingo 7 de febrero del 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. ¿Será que Beyoncé se lleva otro Grammy a casa para seguir ampliando su leyenda? ¿Ustedes ya están listos para ver si la Queen agrega otro trofeo a su colección histórica?