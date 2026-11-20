Famosos

Imagináte vos una vida tan pero tan aburrida que tu único escape es ¡inventarte un montón de chamuscas! Pues esa es Julia, la protagonista de la obra “Vamos a contar mentiras”. Esta joya teatral te sumerge en la historia de una mujer que se aburre de la rutina y decide darle un poquito de sabor a su día a día… a punta de mentiras. Y claro, ¿qué creés que pasa? Que a todos los que están cerca de ella, ¡los tiene con la cabeza hecha un licuado!

Según la Universidad Popular (UP), “lo que comienza como un juego inofensivo se convierte en una sucesión de enredos, equívocos y situaciones disparatadas que ponen a prueba la paciencia de su esposo y de quienes comparten su entorno”. ¿Quién no se ha echado una mentirita piadosa alguna vez? Aquí, Julia es la experta, y el enredo está garantizado.

Si te perdiste el estreno el pasado viernes 13 de noviembre del 2026, ¡tranquilo! Todavía tenés dos chances para morirte de la risa. Las últimas presentaciones son mañana viernes 20 y el viernes 27 de noviembre, ambas a las 19:30 horas. El escenario es el icónico Teatro Manuel Galich de la UP, que está en la 10a. calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala.

¿Y el precio? ¡Accesible para que no haya excusas! Las entradas están a Q80 en preventa y Q100 en la taquilla justo antes de cada función. Para más info o para asegurar tus boletos, solo tenés que mandar un WhatsApp al 4436-9788. ¡Así de fácil!

Así que ya sabés, si querés desconectarte de la rutina y ver cómo un poco de fantasía puede convertir la realidad en un verdadero chiste, ¡esta es tu obra! ¿Será que salís del teatro con ganas de inventarte una historia vos también?