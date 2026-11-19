Espectáculos

Mi gente, casi nos da un patatús al ver a Jonathan R. Rosario Ortiz, o sea, Gallo The Producer, metido en otro clavo de los grandes. La onda fue con el creador de contenido Franco Micheo, y el drama se armó durante una grabación para Gallimbo Studios. En el video se veía una discusión que subió de tono rapidísimo, terminando con una supuesta bofetada de Gallo a Micheo. ¡Imagínense el shock de ver una escena así de la nada!

El chisme se regó como pólvora en redes sociales, y algunos seguidores interpretaron el intercambio como un incidente real. Como parte de la simulación, Chente Ydrach, dueño de la compañía, reaccionó con una declaración. Anunció en Instagram que Gallo The Producer quedaba vetado de Gallimbo y que no volvería a entrar a esos estudios. ¡Tremenda actuación, la verdad!

Franco Micheo no se quedó callado y también usó su Instagram para expresarse: lamentó que una semana de tanta emoción reemplazando a Chente en Gallimbo terminara así, dijo que su misión siempre ha sido llevar un mensaje sano, positivo y libre de controversia, y que tenía conversaciones pendientes con sus abogados. ¡Uf, hasta de abogados habló, dejando a todos pensando que la cosa iba en serio!

Pero, ¡chanfle!, resulta que todo era una completa farsa, un sketch bien montado que se presentó en el podcast de Gallimbo. Los más pilas en redes se dieron cuenta rapidísimo que era una parodia de la bronca que tuvo Gallo con Edwin "Mondongo" Marrero, un pleito de la vida real que hasta en tribunales terminó. ¡Nos vieron la cara a todos con ese show!

Y es que Gallo The Producer no es un novato en estas lides del drama, sea real o actuado. Ha estado en varios zafarranchos antes, como la agresión contra "Mondongo" en junio de 2026, un incidente que hasta fue grabado en video durante un programa en vivo y que lo llevó a ser declarado culpable de agresión simple menos grave en octubre pasado. También tuvo un rollo con un policía municipal en el Viejo San Juan que se archivó tras sus disculpas, y hasta insultó a las periodistas televisivas Sylvia Hernández y Yulianna Vargas mientras cubrían sus procesos judiciales. El hombre sabe cómo armar un espectáculo, sea de verdad o de mentira.

Así que ya saben, no todo lo que ven en redes es real.