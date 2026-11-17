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¡El chismecito del día ya es oficial! El actor británico Robert Pattinson, al que conocemos por su brillo como Edward Cullen en 'Twilight' y su oscuridad como Batman, fue elegido este lunes 16 de noviembre para darle vida al mismísimo agente 007. La cuenta oficial de James Bond en redes sociales lo confirmó, ¡y a nosotros casi nos explota la cabeza!

Pattinson, a sus 40 años, se la rifa para despojarse de una vez por todas de la etiqueta de ídolo adolescente. Será el séptimo actor en encarnar al célebre espía del MI6. Agárrense porque lo veremos en la vigesimosexta entrega de la saga de 007, bajo la dirección de Denis Villeneuve, el mero mero detrás de 'Dune', y con guion de Steven Knight, el cerebro de 'Peaky Blinders'. Se espera que esta película llegue a los cines en 2028.

De Crepúsculo a Gotham y más allá

Desde su debut en televisión en 2004 y su paso por 'Harry Potter' como Cedric Diggory en 2005, Robert Pattinson ha picado piedra. Pero fue entre 2008 y 2012 cuando Hollywood le abrió los brazos de par en par, catapultándolo a la fama mundial como Edward Cullen en las cinco películas de 'Twilight'. Su rostro estaba hasta en las carpetas escolares, ¡de a de veras!

Pero este patojo no se conformó con ser un ídolo juvenil. En paralelo, buscó roles diferentes, como Salvador Dalí en 'Little Ashes' (2009) o en 'Water for Elephants' (2011) junto a Reese Witherspoon. Después de la saga de vampiros, se metió de lleno al cine independiente con actuaciones que le valieron nominaciones a premios, como en 'Good Time' (2017) y 'The Lighthouse' (2019).

Su regreso a las grandes ligas de Hollywood fue épico. En 2020 lo vimos en 'Tenet' de Christopher Nolan, y en 2022 se puso la capa de superhéroe en 'The Batman'. Y, ¡ojo! Este 2026 la está rompiendo con películas como 'The Drama' con Zendaya, 'The Odyssey' de Nolan, y 'Primetime', donde su actuación como presentador de telerrealidad ya está sonando para los próximos Óscar. Además, el próximo mes de diciembre estrena la tercera parte de 'Dune', otra vez bajo la dirección de Villeneuve.

El chismecito detrás de cámaras

Esta noticia de Pattinson como el nuevo James Bond, sustituyendo a Daniel Craig, quien fue nuestro espía de 2006 a 2021, llega en uno de los momentos más álgidos de su carrera. ¡Es la consagración de su madurez actoral!

El director Denis Villeneuve aseguró que Pattinson posee la esencia atemporal de 007, pero que aportará un espíritu completamente nuevo. ¡Eso sí que nos emociona!

Y lo más chilero es que el mismo Robert ya había coqueteado con el papel hace años. En 2010, bromeó con Sky News diciendo que no estaba listo porque no se le daba bien correr. ¡Imagínense! Y en 2012 le dijo a The Sun que intentaría pelear por el rol en unos 20 años. ¡Pues se la llevó más rápido, en solo 14!

La vida fuera de la pantalla

En su vida personal, Pattinson comparte su camino con la cantautora inglesa Suki Waterhouse y se estrenó como papá en marzo de 2024. Aparte de actuar, es un músico de corazón, tocando la guitarra y el piano desde los cuatro años. ¡Un artista completo!

Entre las curiosidades, el astrónomo ruso Timur Kryachko le puso su nombre a un asteroide en 2014, ¡qué nivel! Y varias veces lo han nombrado el hombre más sexy del mundo.

Pero no todo es glamour, el cuate también tiene su lado activista. Usa su voz para crear conciencia sobre el cáncer, la preparación para desastres y la ayuda a refugiados. Desde 2015, es embajador de GO Campaign, una organización que busca mejorar la vida de niños vulnerables en todo el planeta. O sea, un patojo con buen corazón y un montón de talentos. ¡Este nuevo 007 promete ser más que solo tiros y martinis!

¿Será que Pattinson le dará el toque vampírico al 007 o nos sorprenderá con algo totalmente nuevo? ¡Ya queremos ver qué tal le sale esta misión imposible!