Famosos

¡Mucha, se viene un planazo que no te podés perder si sos fan del buen toque y la onda navideña! La Big Band Municipal se va a lucir con la octava edición de “Swinging Christmas”, un concierto de jazz orquestal que promete ser la movida más chilera para entrarle a las fiestas. ¿Lo mejor? ¡Es completamente gratis! No tenés que sacar entrada ni registrarte. ¡Así de fácil!

Aquí la cosa se pone interesante: el plato fuerte de la noche es “The Nutcracker Suite”, una versión jazzera del clásico “El Cascanueces” de Piotr Ilich Chaikovski, pero con el toque maestro de Duke Ellington y Billy Strayhorn. Además, van a sonar otros clásicos navideños como “Santa viene a la ciudad” y “Jingle Bells”, pero con esa vibra orquestal que solo la Big Band Municipal le puede dar. ¡Esto no es paja, va a ser un verdadero show!

La Big Band Municipal, que ya lleva desde el 2018 poniéndole con músicos profesionales bajo la dirección de Gabriel Paredes Gil, toca estilos que van desde el swing y el bebop hasta el blues, el funk, el latin jazz y el jazz contemporáneo. La Municipalidad de Guatemala, que es la que se echó al hombro este evento, asegura que es “una ocasión para compartir en familia y descubrir cómo las canciones más conocidas de Navidad pueden adquirir nuevos sonidos y matices”. Y tienen toda la razón, ¡porque un Cascanueces así es para descubrirlo!

Así que si querés vivir esta experiencia musical de otro nivel, la cita es mañana, miércoles 18 de noviembre del 2026, a las siete y media de la noche (19:30 horas). Todo esto va a ser en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, que está en la 7a. avenida 11-67, zona 1 de la capital. Ojo: para entrar tenés que ir por el sótano del Edificio de Correos, en la 8a. avenida 11-52, zona 1. ¡No te perdás, patojo!

Es una oportunidad única para disfrutar de jazz de alta calidad con el espíritu navideño, y sin gastar un solo quetzal. ¿Qué esperás para armar el plan con tu mara o tu familia y darle la bienvenida a la Navidad con este toquín tan especial? ¡Allá nos vemos!