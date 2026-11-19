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El mundo del agente secreto más famoso del cine nos acaba de dar un giro inesperado, ¡y qué giro! Amazon MGM Studios confirmó que el actor británico Robert Pattinson se pondrá el icónico esmoquin de James Bond en la próxima entrega. Con este notición, claro que todos nos empezamos a preguntar quién será la afortunada actriz que compartirá pantalla con él. ¿Y adivinen qué? ¡Ahí es donde entra el nombre de Adria Arjona!

Esta actriz puertorriqueña, criada en México y, para nuestro orgullo, ¡hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona!, está causando revuelo. La revista especializada Variety la incluyó en su lista de las doce actrices ideales para convertirse en la próxima chica Bond. Y no es para menos, ¿verdad? Variety destacó su "magnetismo y astucia" en la cinta Hit Man, y honestamente, ¡no podemos estar más de acuerdo!

Pero Adria no es la única en esa lista. ¡Ufff, esa selección está que arde! También aparecen figuras de alto calibre que nos dejan con la boca abierta, como Zendaya, Margot Robbie, Florence Pugh, Sydney Sweeney y la actriz mexicana Lupita Nyong’o. ¡Cualquiera de ellas sería un boom!

La próxima película del agente 007 tendrá a Robert Pattinson como protagonista, bajo la dirección de Denis Villeneuve, el mismo genio detrás de Dune, y con el guion de Steven Knight, el creador de la exitosa Peaky Blinders. ¡Qué equipazo!

Eso sí, antes de que nos volvamos locos de la emoción, el estudio aún no ha soltado prenda oficialmente sobre quién será el elenco femenino. Toca esperar y cruzar los dedos. Pero, ¡imagínense qué chilero sería ver a una chapina destacando en un papel así de icónico! ¿Será que Adria Arjona nos dará esa alegría y pondrá a Guatemala en el mapa de James Bond?