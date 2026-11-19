Espectáculos

¡La pura verdad! William Levy y Elizabeth Gutiérrez seguro fueron la inspiración total para que su hija Kailey se aventurara en el mundo de la actuación. Ya el año pasado nos habíamos enterado de que la chava haría su gran debut en la película “Bajo Un Fuego” ¡y nada menos que junto a su famoso papá! Incluso nos compartieron un par de vistas de las grabaciones desde España.

Ahora, parece que el estreno de esta esperada película está más cerca que nunca, porque ya se reveló el póster oficial. En él se ve la imagen de Kailey, ¡luciendo como toda una estrella!

Fue el 16 de noviembre que la productora Secuoya Studios soltó la bomba con las novedades del filme que tiene a los fans de William Levy con el Jesús en la boca. En su cuenta de Instagram, publicaron: "¡YA ESTÁ AQUÍ! Por fin podemos enseñaros el cartel oficial de BAJO UN FUEGO, la nueva película protagonizada por @willevy, @torrebe, @claudiaalvarezo, @eliagalera, @antonlofer, y dirigida por @martincuervo". ¡Qué chilero ver a Kailey siguiendo los pasos de sus papás!