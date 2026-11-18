Famosos

La salud de Phil Collins nos ha tenido a todos con el Jesús en la boca, desde sus fans más fieles hasta la gente más cercana a él. Últimamente, ha pasado por una serie de situaciones complicadas que lo han obligado a poner su carrera en pausa en varias ocasiones. Por eso, era casi un hecho que muchos ya dudaban verlo de nuevo sobre un escenario, listo para darnos un show. Pero ¡aguas! El buen Phil ha dicho que ¡para nada! No descarta volver y eso ya nos tiene con el corazón en un puño de emoción.

Fue en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll 2026 en Los Ángeles, donde tuvo el honor de ser incluido, que Phil soltó la bomba. Claro, llegó al evento apoyándose en dos bastones, pero lo hizo con la sonrisa puesta y bien acompañado por tres de sus cinco hijos: Lily Collins, Joely Collins y Nicholas Collins. ¡Un momentazo familiar y emotivo que nos hizo suspirar a más de uno!

El camino de Phil, la verdad, no ha sido nada sencillo. Por ahí en 2007, sufrió una lesión en la columna vertebral que se complicó durante la gira de reunión de Genesis. Esto le provocó daño en los nervios de sus manos y piernas, lo que derivó en el famoso síndrome del pie caído. Y como si esa batalla no fuera suficiente, después tuvo que luchar contra problemas de alcoholismo que le deterioraron aún más la salud, llegando al punto de temer por su vida debido a fallos hepáticos y de riñón. ¡Qué duro, de verdad, enfrentar tantas pruebas!

A pesar de todo, en 2010 se aventuró con el tour "Going Back", aunque ya para entonces no andaba al cien y tuvo que hacer una pausa. Pero como buen guerrero, regresó en 2017 para su tour "Not Dead Yet Live". Ahí ya tocaba sentado y su hijo tuvo que tomar su lugar en la batería. Su última gira la realizó en 2022, y desde entonces los chismecitos sobre su salud han corrido como pan caliente, generando todo tipo de especulaciones.

Ahora, a sus 75 años, Phil Collins confiesa que para él es muy difícil pensar en no volver a presentarse ante su público. Dice que no descarta la posibilidad de una nueva gira. Pero ojo, no quiere cualquier cosa. Fue claro al indicar que estaría dispuesto a evaluar el plan de una gira, pero solo si le aseguran que no serán poquitos conciertos. Porque, seamos honestos, montar toda una producción para apenas media docena de shows, ¡como que no le sale a cuenta! Y concluyó que de vez en cuando piensa que todavía no ha terminado.

Y nosotros, los que crecimos con sus canciones, ¿qué hacemos con esta noticia? ¿Sacamos las entradas de una vez o esperamos a ver cuántos shows se arman? ¡El alma nos pide un último concierto de Phil Collins!