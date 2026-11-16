Famosos

Antigua Guatemala se transformó en un derroche de color el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, recibiendo la décima edición de su aclamado Festival de las Flores. Este evento, que desde 2017 ha abrazado el concepto de “La Eterna Primavera en Guatemala”, es uno de los más esperados y, como siempre, logró atraer a una multitud de turistas. Las calles de la ciudad colonial, se llenaron hasta el tope con gente de todas partes, desde la propia Guatemala hasta visitantes extranjeros, todos con ganas de vivir la experiencia y echar un vistazo a las maravillas florales.

La energía del fin de semana pasado era palpable; la gente paseaba de arriba abajo, admirando las diferentes exposiciones. ¡Imagínense el ambiente! Entre las creaciones que más captaron la atención de la mara, hubo un caballo gigante elaborado con flores que fue una de las obras que más llamó la atención. Era el puro reflejo de cómo la belleza floral puede transformarse en arte que deja a todos boquiabiertos.

¡Ojo, no todo fue color de rosa!

Pero, como diría el chismoso del grupo, no todas las noticias eran flores y mariposas. Si bien muchos salieron encantados con la creatividad de las obras y los adornos que sí estaban disponibles, hubo un sector de visitantes que no pudo evitar sentir una punzadita de decepción. La gran expectativa estaba puesta en las icónicas instalaciones florales que solían adornar las calles y plazas municipales, y este año, ¡brillaron por su ausencia!

Una turista salvadoreña, que llegó con la ilusión a tope, confesó: «Esperaba más, porque había visto videos de otros años y maravillaba todo solo con verlo, pero ahora ha decepcionado un poco». Una turista guatemalteca, que ha visitado el festival por muchos años, también expresó su tristeza por la ausencia de esas obras tan maravillosas que se veían en otros años. ¡Qué clavo, muchá!

¿Y por qué no hubo flores en cada esquina? El drama organizativo

La razón detrás de este “bajón” ya la había revelado el Comité Organizador del festival el pasado 10 de noviembre. Resulta que, a pesar de sus esfuerzos y de haber liderado una Mesa de Logística y Movilidad desde hace cinco años integrada por instituciones públicas, cuerpos de socorro y organizaciones de la ciudad, no lograron llegar a un acuerdo a tiempo con los representantes de la Municipalidad de Antigua Guatemala. Tuvieron cuatro reuniones, pero las condiciones para usar los espacios públicos no se concretaron. ¡Qué oso!

Entonces, aunque el Festival de las Flores sigue siendo un evento imperdible y Antigua siempre enamora, esta edición nos dejó con el sinsabor de lo que pudo haber sido. ¿Creen que para el próximo año se pongan las pilas y logren coordinar para que volvamos a ver esas calles inundadas de arreglos espectaculares? ¡Ojalá que sí, porque no queremos que la tradición pierda su toque más especial!