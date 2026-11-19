Espectáculos

¡Atención, chapines! Nuestro mero mero, Ricardo Arjona, se tiró un notición que nos tiene a todos con el ojo cuadrado y el corazón palpitando: ¡va a dejar que seamos nosotros, sí, nosotros los fans, quienes elijamos las canciones de su esperadísimo nuevo álbum! Ya nos soltó una probadita jugosa de los títulos que podrían entrar en esta "complicación" – sí, así le llamó y nos intriga – y la lista incluye temazos que ya nos hacen la boca agua con solo leerlos: "Paulina", "Ama de casa", "Propiedad privada", "Muñeca" y "Huérfano feliz". ¡Qué chilero que nos tome en cuenta para algo tan importante como definir el sonido y el repertorio de su próxima joya musical! La emoción es pura.

Este disco, que se llama "De todo un poco", no salió de la noche a la mañana. El cantautor guatemalteco explicó que ha sido el fruto de "muchos años esperando por esto. Muchos viajes. Muchas canciones tomando forma". Y en cuanto al algoritmo, Arjona dejó clarísimo que no le importa. ¡Así que olvídate de las modas pasajeras que nos quieren vender, aquí manda el sentimiento puro, la conexión real y el arte que nos gusta y nos mueve!

La movida de Arjona es que, de un universo de 21 propuestas de canciones que tiene guardadas bajo la manga, nos va a dar la vara, el poder, para que "sean ustedes los que inicien destapando lo que les llame la atención". ¡Imaginate, nosotros siendo los curadores musicales personales del Maestro! Él comentó que, en tiempos donde las canciones son como el humo, quizás sea mejor ir de a poco. Así que estate pilas porque en los próximos días someterá los títulos para que sean los fans quienes escojan cuáles se van mostrando. ¡Esto sí que es pura aventura, un viaje musical donde cada fan tiene voz y voto, una forma de hacernos sentir parte de algo grande y trascendental! Al final, la aventura empieza.

Y para ponerle la cereza al pastel y anunciar esta bomba que explotó entre sus seguidores, Arjona usó ilustraciones bien de aquí, de nuestra tierra, ¡como el icónico y pintoresco Arco de Santa Catalina de Antigua y el majestuoso e imponente volcán de Agua! Siempre demostrando ese amor incondicional por nuestra Guate linda, lo cual, para qué negarlo, nos llena de orgullo y nos encanta. Este chivo se siente como un verdadero regalo de fin de año, adelantado o no, para todos los que hemos estado esperando con ansias cada nota de su nueva música. Recordá que "De todo un poco" se anunció oficialmente en octubre de 2026, y ya nos había dado un adelanto con el pegajoso sencillo "Amor factura" junto a Grupo Firme. ¡Pero esto de elegir las rolas es otro nivel de interacción, un antes y un después para la conexión del artista con sus fans, que nos deja picadísimos!

¿Será que tu rola favorita, esa que te hace vibrar, llega a ver la luz gracias a tu voto? ¡A sacar el dedo y a votar con todo el corazón, que la decisión está en nuestras manos!