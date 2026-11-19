Espectáculos

J.Lo siempre nos sorprende, pero su última aparición en el programa Front Row de Sirius XM en Nueva York es otro nivel. La cantante y actriz se lanzó con una propuesta de Marc Jacobs de la colección primavera-verano 2027 que, seamos honestos, parecía diseñada solo para la pasarela y no para salir a la calle. ¡Y ella, con la actitud que la caracteriza, lo lució como si nada!

Esta vez, no hablamos de esos "naked dresses" que apenas dejan la ropa interior a la vista, ni de usar un brassier a modo de top. Jennifer Lopez fue mucho más allá: convirtió unas medias en unos pantalones en toda regla, dejando el body completamente expuesto como la pieza central del atuendo. El diseñador Marc Jacobs incluyó varios looks con esta fórmula audaz en su colección para la próxima temporada, caracterizados por chaquetas festoneadas con apliques, tops transparentes y, claro, bodies con medias a la vista. Pero J.Lo eligió el más arriesgado de todos, jugando con una mezcla de colores que no cualquiera se atrevería a llevar: granate, verde y morado.

Verla así es como un viaje en el tiempo directo a las icónicas clases de aeróbic de Jane Fonda en los ochenta, ¡pero con un giro súper moderno y una dosis extra de glamour atrevido! El efecto de doble transparencia, que ya es bastante impactante por sí solo, se acentuó aún más con unos cinturones de cadenas doradas que llevó en la cintura, añadiendo un toque extra de sofisticación. Para rematar este estilazo que da de qué hablar, los accesorios seguían la misma línea de explosión de color: zapatos de tacón fucsia intenso con una punta afiladísima y un bolso de mano de un azul verdoso brillante muy llamativo. El dúo de estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, al frente de sus looks, también está detrás de esta propuesta tan arriesgada como la propia Lopez.

Pero ojo, la 'Diva del Bronx' no es la única que se ha atrevido a jugar con las transparencias de esta colección de Marc Jacobs. Tracee Ellis Ross lució un look de la colección el pasado julio, cuando visitó el programa Late Night With Seth Meyers, aunque su versión fue un poco más recatada. Y Christina Ricci hizo lo propio durante la promoción de Yellowjackets. Esta línea de Marc Jacobs está inspirada en los vibrantes tonos de rosas, azules y morados de la colección de primavera de 1996 de Junya Watanabe y está llena de guiños al vestuario de la película musical de 1979, All That Jazz, dirigida por Bob Fosse.

Este look de J.Lo es la prueba de que ella sigue siendo la reina de la moda que no le teme a nada. ¿Será que esta es la próxima tendencia que veremos en las calles o solo para las más valientes?