Espectáculos

¡Abran paso, mucha! Porque el mismísimo Nicky Jam se acaba de mandar un notición: ¡lanzó su propio sello discográfico, Fenix Music Group! La idea es no solo seguir haciendo música, sino echarle la mano a la mara que viene con todo, compartiendo su experiencia en esta industria y abriendo oportunidades para los talentos emergentes. ¡Qué buena onda!

Y el primero en subirse a este tren de la buena onda es nada más y nada menos que el cantante, compositor y productor dominicano Don Luciano. ¡Pura calidad! La conexión entre ellos no fue de un día para otro, ¡tuvo su chirmolazo! Don Luciano interpretó 'Fuiste Tú' en una sesión en vivo desde un estudio. ¡El video se volvió viral con más de 700 mil reproducciones en Instagram! Y claro, a Nicky Jam, que no se le escapa una, le puso el ojo y decidió respaldar su carrera como intérprete.

Este chavo, Don Luciano, no es ningún novato en esto, pilas. El 13 de noviembre estrenó el sencillo y, además, viene con una trayectoria pesada en la producción musical. ¡Ha trabajado con gente de la talla de Yailin La Más Viral, Myke Towers, Noriel, Rochy RD y Miky Woodz! O sea, ¡puro peso pesado del género!

Nicky Jam, que ya anda por los 45 años y está más que curtido en la industria, explicó que ahora quiere dedicar parte de su trayectoria a formar nuevas figuras musicales y ayudarlas a alcanzar el reconocimiento internacional. Él cree que su experiencia, todo lo que ha vivido y aprendido, puede ser la clave para impulsar a los que buscan abrirse camino en el género urbano. ¡Un maestro, pues!

Y el nombre del sello, Fenix Music Group, no es al azar, mucha. Es un guiño a su propia historia de superación, esa de cuando resurgió de las cenizas como el 'Ave Fénix' después de pasarla mal con dificultades personales y superar problemas de adicción. ¡Un crack!

Así que, ¡ojo al dato! Nicky Jam está cambiando de cancha y ahora se pone detrás de los escenarios. Su misión: descubrir, pulir y acompañar a las próximas estrellas de la música urbana. ¿Quién se apunta a ser el próximo fichaje de este nuevo imperio musical?