Famosos

¡Qué onda, gente! ¿Listos para chismear de lo bueno? La Rosalía, nuestra artista favorita que ya se llevó seis Latin Grammy, ¡ahora está nominadísima con nueve categorías para la 69ª edición de los Grammy internacionales en 2027! Y no solo eso, su álbum Lux también participa en el apartado técnico con dos nominaciones.

Para que vean que no es paja, Rosalía está compitiendo en las tres categorías más importantes: mejor álbum del año, mejor canción y mejor grabación. Según la agencia de noticias EFE, ha hecho historia para España y la música en español. En 69 años de estos premios, ningún español había llegado con tanta fuerza. ¡La Rosalía es la primera en estar nominada en estas tres categorías al mismo tiempo! De a huevo, ¿verdad?

Pero la fiesta de nominaciones no es solo de ella. También andan en la lista leyendas como The Rolling Stone. La banda liderada por Mick Jagger va por el premio a mejor álbum de rock con Foreign Tongues y también a mejor interpretación de rock con In the Stars. ¡A esos viejos lobos de mar nadie los baja del escenario!

Y ojo, que la lista es larga. Ariana Grande aparece por "Hate that i made you love me", junto a Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Raye aparece por "Where is my husband!", con Rachel Keen y Mike Sabath, y Olivia Rodrigo por "You seem pretty sad for a girl so in love".

No podía faltar la cuota latina con Karol G y su "No me arrepiento de sentir tanto", y Grupo Frontera con "Lo que me falta por llorar". 21 Savage también figura con "What happened to the streets?", con Tina Ibañez como directora artística. Aparece además Piedra de sol (Sunstone) de Talbot, con Craig Hella Johnson como director y Conspirare.

El despelote de la premiación será el domingo 7 de febrero de 2027, a las seis de la tarde, hora de Guate, en la Crypto Arena de Los Ángeles, California. ¿Están listos para ver quién se lleva la estatuilla?