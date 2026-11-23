Espectáculos

El ambiente en el set de 'Yo Me Llamo' se puso más sentimental que cuando se acaba la quincena, y todo por una presentación que nadie se esperaba. Luister La Voz y el imitador de Reykon se unieron en el escenario para una interpretación que no solo sorprendió a la audiencia, sino que dejó a los jurados con el corazón en la mano.

La verdad es que la dupla entregó tanto sentimiento en cada nota que hasta el maestro César Escola no pudo contener las lágrimas. ¡Sí, escucharon bien! El jurado confesó que nunca se imaginó que un tema de género urbano pudiera tocarle tan profundo. Y es que, siendo honestos, ¿quién diría que el reggaeton tiene ese poder, va?

La cosa se puso nostálgica en la mesa de juzgamiento, con Amparo Grisales y los demás jurados recordando su infancia y a sus mamás, conectando de lleno con el mensaje de la canción. Pero no todo fue llanto y recuerdos; el jurado también destacó la evolución tremenda del imitador de Reykon, asegurando que su crecimiento es constante en cada gala y que se perfila como uno de los más duros de la temporada. ¡Este cuate está imparable!

Y para los que se preguntaban por el original, Reykon, su nombre real es Andrés Felipe Robledo Londoño, un cantante y compositor colombiano de reggaeton, conocido como 'El Líder'. ¿Sabían que Karol G fue corista de Reykon antes de volverse la estrella internacional que es hoy? ¡Qué chismecito! Su nombre artístico es una mezcla del “mi rey” paisa y Akon, el rapero que admiraba.