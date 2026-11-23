Espectáculos

Kylie Jenner y Timothée Chalamet nos dejaron con el ojo cuadrado otra vez, esta vez en primera fila de un partido de la NBA. ¡A ley! Estuvieron viendo a Los Angeles Lakers contra Utah Jazz en el Crypto.com Arena, pero, obvio, lo que más llamó la atención fueron sus outfits. Y es que estos dos son la prueba viviente de que se puede ir en pareja sin ir de uniforme. Cada quien con su estilo, pero con una conexión que uff, a otro nivel. Nos están dando una clase de cómo armar looks para que ambos brillen, ¿o no?

Kylie, la empresaria, personalidad de la televisión e influenciadora digital, llegó con un look que es muy de ella. Se puso una chaqueta de cuero negro de su propia marca, Khy, con una silueta bien definida y escultural. La llevó medio abierta, combinada con unos jeans celestes claritos, rectos y al tobillo. Para rematar, unas sandalias de tiras finas con estampado de serpiente que le daban un toque extra de sofisticación. ¡Un éxito total! Su manicura y pedicura oscuras le daban el broche de oro. En cuanto a su beauty look, llevaba el pelo negro, largo y suelto, unos ojos ahumados en tonos marrones y labios nude con un subtono frío. Este outfit resumió su fórmula: una prenda ajustada o estructurada arriba, jeans y tacones finos. El contraste del cuero negro y el denim clarito fue una jugada maestra.

Timothée, el actor franco-americano que nos encanta en la pantalla, se fue por un rollo completamente distinto, más amplio y con vibra deportiva. Eligió un cortavientos azul marino con estampado de camuflaje, un pantalón negro de cuero con acabado encerado (¡ojo con el cuero en ambos!) y botas negras. Sus rizos, largos y despeinados, le daban un toque relajado que complementaba perfecto. Su estilo es más urbano, priorizando el volumen y las capas, con la chaqueta técnica como la pieza central. Mientras Kylie optó por lo estructurado y los tacones, Timothée prefirió la comodidad y un calzado más robusto.

Aquí es donde viene la clave de cómo esta pareja logra que sus looks coordinen sin ser idénticos. La onda es que cada uno mantiene su identidad, que es súper reconocible, y no recurren a vestirse igualitos. La diferencia en sus vestuarios siempre pone el foco en cómo construyen sus apariciones públicas. Por ejemplo, el cuero fue el punto de conexión en este partido, pero lo usaron de formas súper distintas. Kylie lo llevó en una chaqueta entallada y rígida, súper chic; Timothée, en cambio, optó por unos pantalones anchos de cuero con un brillo irregular, más relajado. Ambos se movieron en una paleta oscura, pero las proporciones y la intención de cada atuendo eran únicas. ¡Tremendo!

No es la primera vez que hacen esto. La libertad de mezclar códigos es constante en el estilo de Timothée. Recordemos que el actor llevó un traje de cuero amarillo neón de Prada en los Premios Oscar de 2025, o un conjunto negro de Chrome Hearts con camisa de seda verde neón en los SAG Awards de ese mismo año. También ha integrado prendas deportivas a eventos de cine, como la chaqueta del Columbus Crew y zapatillas técnicas que usó durante la promoción de "A Complete Unknown" en Berlín. Esto demuestra que su estilo es versátil y no se encierra en una sola línea.

La aparición en el partido de los Lakers es solo una parte de una secuencia de salidas donde Kylie y Timothée nos han enseñado que no hay una fórmula única para vestir en pareja. A veces sí coordinan colores, materiales o referencias, pero en otras ocasiones, sus estilos son mega diferentes. La cosa es que el resultado no depende de que vayan vestidos igual, sino de que encuentren conexiones visuales específicas. ¡Checa esto! Durante la campaña de los New York Knicks en 2026, ambos usaron prendas con los colores del equipo: chaquetas de cuero naranja, accesorios de básquet y jeans personalizados de Chrome Hearts. ¡Pura vibra neoyorquina!

En otra ocasión, para una proyección de "Marty Supreme", Timothée usó un traje de cuero naranja con un bolso cruzado que parecía una funda de raqueta de ping-pong, mientras que Kylie escogió un vestido ajustado en el mismo tono. El naranja se volvió como el hilo conductor de la película y de su onda como pareja, una manera chilera de coordinar sin que parezcan uniformados. Y para una salida más tranqui en Sushi Park, optaron por chaquetas negras y pantalones relajados, algo más discreto y de diario. En pocas palabras, estos dos saben cómo armar un look en pareja sin vestirse igual. ¿No les parece la mera onda?