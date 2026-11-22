Espectáculos

¡Qué onda, melómanos! ¿Andaban buscando qué ponerle a este domingo? Pues agárrense, porque el fin de semana vino cargado de sorpresas musicales que no se pueden perder.

Okay, primero lo primero. ¿Quién iba a pensar que la legendaria banda británica The Beatles nos daría más material en 2026? Pues sí, soltaron el jueves el videoclip de su clásico "In My Life" (¡de 1965!). El video, dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu, cuenta una historia de amor generacional y lo mejor es que el mero mero de la serie "Adolescencia", Owen Cooper, quien tiene dieciséis años, es el protagonista. Fue filmado en Liverpool, ciudad natal de la banda, pasando por lugares icónicos como Strawberry Fields. La canción es la mezcla de 2026 que viene en la edición especial y ampliada de Rubber Soul, publicada a principios de octubre. ¡Una joyita para los fans de siempre y los nuevos!

Y si lo tuyo es el pop con sabor a México, ¡pilas con EMJAY y Danna! Estas artistas se unieron para darle un giro fresquísimo al "Moreno Fantasy" de Pop Pesado. Imaginate la buena vibra: contaron en una entrevista que todo se dio super natural. Danna se flechó con la propuesta y el sonido desde la primera vez que escuchó a Pop Pesado. Las dos están de acuerdo en que ven el pop de la misma manera, y EMJAY destaca que una colaboración nace de la conexión genuina y no por presión de disquera.

Pero si lo tuyo es más la fiesta y el perreo, ¡agarra tu silla! Myke Towers y Rauw Alejandro no llegaron a jugar. Estos dos se volvieron a juntar para lanzarnos "TREMENDO DESASTRE", y el nombre no miente, ¡literalmente! Desde el jueves ya está en todas las plataformas para que le des play y los fans ya reaccionaron en los comentarios. La canción es puro reggaetón del bueno, de esa química instantánea que se enciende en la pista de baile. Y la cereza del pastel: el videoclip oficial, dirigido por STILLZ, se estrena ¡hoy mismo, domingo 22 de noviembre! Prepárense para el desmadre.

Y para cerrar con broche de oro este desfile de talentos, la cantautora mexicana Paloma Morphy nos trae su segundo álbum, MORPHYS. ¡Qué emoción! Contó que el día del lanzamiento se despertó muy nerviosa porque quiere que todo el mundo esté feliz. Y no es para menos, su disco debut Au le dio el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista en 2025. Pero lejos de repetir la fórmula, con MORPHYS se tira de cabeza a una evolución musical y emocional que se siente desde el primer segundo. Son trece canciones en treinta y siete minutos que te demuestran que Paloma está en su momento más libre, más feliz y ¡más ella que nunca! Y eso, mis cuates, se agradece.

Entonces, ¿ya tienen su playlist de domingo lista o le van a meter a estos nuevos temazos? ¡A darle!