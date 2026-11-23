Espectáculos

¡A la gran! La Paola Dalay, la influencer que no dejamos de ver en el chismecito por todo el rollo con José Eduardo Derbez, ahora nos tiene con el ojo cuadrado con unas fotos desde Cancún. ¡Y no anda sola, por supuesto!

Resulta que la creadora de contenido se echó una escapadita de aquellas al Caribe mexicano con el futbolista César Romo, del Raniza FC. ¡Y vaya si se les ve cerquita! En sus historias y publicaciones de Instagram, la pareja no se guardó nada y nos dejaron ver cómo disfrutaban las playas de Quintana Roo, pura foto en traje de baño y unos paisajes de infarto que ya quisiéramos nosotros para este calor. Pero lo que de verdad encendió la llama de la curiosidad y el chismorreo fueron los mensajitos pura miel que se andaban tirando en redes. ¡La mara no perdonó una y ya andaba haciendo sus propias teorías!

Claro, la Paola ya salió a aclarar el rollo, ¡no nos vayan a quemar! Aclaró que están saliendo y conociéndose, pero que todavía no mantienen una relación formal. O sea, andan de picarones, explorando el terreno, pero nada de ponerle etiqueta de "novios" por ahora, ¿o sí? También desmintió de una vez por todas el chismorreo de que ya vivían juntos.

Y mientras la Paola anda de sol y playa, el ex, José Eduardo Derbez, tampoco se queda atrás y también anda dando de qué hablar. Ha acaparado titulares por su cercanía con la DJ Mariana BO, ¡y ella confirmó en una entrevista con Ventaneando que andan saliendo! Incluso, un ramo de flores que el actor le habría enviado a la DJ alimentó los rumores para encender más el chismorreo y que la gente ya los empiece a shippear. ¡Qué cosas tan dramáticas las de Hollywood, digo, las de las celebs mexicanas!

Recordemos que Paola y José Eduardo confirmaron que habían terminado a principios de noviembre de 2026, después de semanas de rumores que ya nadie aguantaba. En su momento, los dos aseguraron que quedaron de cuates, sin pleitos ni cuernos, ¡lo cual es raro en este mundo del espectáculo! La influencer luego soltó la sopa de que la relación ya se había acabado como cinco meses antes de hacerlo público,

Ahora, con ambos ya echándole el ojo a otras personas y publicando sus movidas, las redes están que arden con los comentarios y las comparaciones. La gente siempre quiere ver quién supera a quién más rápido, ¿verdad? ¿Será que la Paola ya encontró su media naranja en el César o solo es algo pasajero? ¡El tiempo lo dirá, pero qué buen show nos están dando!