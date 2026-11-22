Espectáculos

¿Y si la ciencia pudiera quitarte esa gran duda existencial de saber quién es tu verdadero "media naranja"? Pues Soulmates, la miniserie que ya podés encontrar en Prime Video, se lanza de cabeza a ese escenario. Imaginate un futuro no muy lejano donde una prueba te dice, sin chance a error, quién es la persona con la que de verdad estás destinado a pasar tu vida. Suena a sueño, ¿verdad? ¡O a pesadilla!

La serie, que solo tiene seis episodios, mezcla drama, romance y ciencia ficción de una forma que te atrapa. La crearon Brett Goldstein y William Bridges, dos mentes maestras detrás de éxitos como Ted Lasso y Black Mirror y Stranger Things. Con ese pedigrí, ya sabemos que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿o no?

Lo interesante aquí es que si dos personas se hacen el test y son compatibles, reciben los datos necesarios para ponerse en contacto. Pero no todo es color de rosa, porque tu amor predestinado podría vivir en otro país, hablar otro idioma o, ¡peor aún!, estar ya casado o en una relación con alguien más. Aquí es donde se pone chido el rollo: ¿qué harías si descubrieras que la persona con la que estás no es tu alma gemela? En ese universo, las relaciones, los matrimonios y hasta los divorcios comienzan a verse influidos por los resultados de la prueba.

Cada uno de los seis episodios es una historia diferente, con personajes y conflictos que te ponen a pensar. El reparto es una joya, con caras famosas como Bill Skarsgård, la Sarah Snook, Kingsley Ben-Adir, Charlie Heaton, Malin Akerman, Laia Costa, David Costabile y Nathan Stewart-Jarrett. Con tanto talento junto, ya sabés que vas a estar pegado a la pantalla.

Así que, si sos fan de la ciencia ficción que te hace reflexionar sobre la vida y el amor, tenés que darle una chance a Soulmates. Eso sí, preparate porque en Prime Video aparece como contenido para comprar. Pero, ¿quién dijo que el amor verdadero no tenía un precio?

¿Estarías dispuesto a poner tu vida de cabeza solo porque un algoritmo te dijo "ella es"? ¡Yo la verdad que lo pensaría dos veces!