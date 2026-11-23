Espectáculos

Nuestra Allisson Valdez, esa presentadora chapina que siempre anda en todo, nos acaba de dar una noticiota que nos dejó con el ojo cuadrado (de la buena onda, claro): ¡ya es una profesional! La Allisson nos chismeó en sus redes sociales que cerró un capítulo súper importante en su vida académica al culminar su formación universitaria. Y como era de esperarse, la celebración fue con bombo y platillo junto a su gente más querida.

El mero mero acto fue ayer, 21 de noviembre, pero la Valdez quiso compartir la alegría con un carrete de fotos que nos hizo sentir el orgullo hasta a nosotros. Y obvio, el post venía con un mensaje de esos que te motivan un montón, donde destacó el esfuerzo que hay detrás de esta meta. No es paja, ella misma contó que combinar la U con todo el relajo de la chamba fue un desafío enorme. ¡Imagínense! Necesitó una disciplina de hierro, ser súper constante y hacer un montón de sacrificios para lograrlo. ¡Así o más pilas!

Pero el esfuerzo valió la pena. La Allisson ahora tiene su Técnico Profesional y, ¡ojo!, cerró pensum de la Licenciatura en Imagen Pública y Medios de Comunicación. ¡Así como lo leen! Esto la acerca a sus objetivos profesionales.

Y como buena comunicadora que es, no desaprovechó la oportunidad para mandar un mensaje de esos que te llegan al corazón, dirigido a toda la mara joven que, como ella, tiene que batallar entre estudiar y trabajar. Nos animó a que no tiremos la toalla con nuestros sueños y que sigamos dándole con todo a la preparación académica, sin importar qué tan difícil se ponga el camino. "¡Sí se puede! Nunca dejemos de prepararnos, superarnos y construir el futuro que soñamos", nos dijo la Allisson. ¡Una verdadera jefa!

Al final, no se olvidó de agradecerle a Dios y a su familia por ser su apoyo incondicional para alcanzar este objetivo. Con este logro, la Valdez deja claro que representa un nuevo peldaño en su camino profesional. ¿Quién más se siente inspirado a echarle ganas a sus propios sueños después de ver esto? ¡A darle con todo, pues!