Espectáculos

¡Ajá, mi gente! Si hay algo que sabemos, es que Netflix no para de tirar contenido nuevo. Cada semana, el catálogo se actualiza más rápido que chisme en grupo de WhatsApp, y la verdad es que siempre tienen algo para que nos piquemos. Y esta semana, ¡mira vos!, la cosa no fue diferente.

En Venezuela, los suscriptores de la plataforma ya encontraron sus nuevas obsesiones. Varias series y películas recién salidas del horno se fueron directo a la lista de las más preferidas. ¡Así que si andás buscando qué maratonear, aquí te tiramos la posta de algunas historias que están dando de qué hablar!

Para empezar con los dramas que te hacen pensar, hay una historia donde la vida idílica de una abogada llamada Alicia se le va a pique, ¡un clavo, la mera verdad! Para levantar cabeza, le toca reinventarse como madre, esposa y mujer. ¡Uf, qué presión! Otra que te dejará pensando viene de Polonia: un infanticida a punto de salir libre reaviva el pánico y un dilema moral entre una investigadora y una psiquiatra. ¿Qué harías vos? Y si lo tuyo son los hechos reales, un sargento tenaz sospecha que el esposo de una mujer atacada de madrugada no es tan inocente como parece. ¡Aguas con las apariencias! No podía faltar el toque country-misterio: Misty Jones, interpretada por Jessica Chastain, es una leyenda que vuelve a Nashville para desenmascarar la verdad tras la desaparición de su sobrina, una estrella en ascenso.

Pero no todo es suspenso. Para reír a carcajadas, Gru recibe a un nuevo bebé, ¡qué chilero! Pero su felicidad se complica cuando un viejo rival regresa para vengarse, obligándolo a empezar de cero con su familia y sus secuaces amarillos. ¡Pobre Gru! Cuando uno cree que ya tiene la vida resuelta...

Y si buscás algo más variado, tenemos de todo. En Halloween, un equipo de baile femenino se mete en un rollo bien gacho con culpa católica, deseos impíos y visiones fantasmales después de una iniciación que se va al diablo. ¡Parece que el karma les pasó la factura! También está la rebelde Isabel que se enamora del emperador Francisco y se convierte en su inesperada esposa, ¡y se topa con un mundo de intrigas en la corte vienesa! La realeza siempre ha sido un nido de víboras, ¿apoco no? Para la acción pura, un veterano atormentado por la culpa tiene que unirse con sus nietos, a quienes apenas conoce, para sobrevivir cuando una pandilla peligrosa asalta su casa remota. ¡Se puso peluda la cosa! Y para cerrar con algo más relax pero con su toque de enredos: una citadina trabajadora y fiestera intercambia vidas con su hermana hogareña en Navidad, desatando un caos inesperado. Un cambio de aires siempre es bueno, pero a veces uno termina con más líos.

Así que ya sabés, Netflix siempre tiene algo para cada quien. ¿Cuál de estas historias te llama más la atención para el siguiente maratón? ¡Contanos!