Espectáculos

¡Qué ondas, patojos! Si hay alguien que sabe cómo ponerle picante a las redes y romper el molde, esa es Sydney Sweeney. La actriz, que la rompe en series como Euphoria y The White Lotus, acaba de tirar una sesión de fotos para SYRN, su propia marca de lencería, que nos dejó con la boca abierta. ¿El motivo? Se adelantó a la temporada navideña con un look que está para chuparse los dedos, ¡pero con una carita que nos tiene a todos preguntándonos qué le habrá pasado!

Resulta que Sydney apostó por un conjunto de lencería blanca de inspiración romántica con un toque invernal. Imagínense: un brasier de encaje floral, con copas bien estructuradas y semitransparentes, que no esconde nada, pero a la vez es súper delicado. Y para hacerle juego, una tanga de tiro bajo, adornada con detalles finísimos de encaje. ¡Un diez de diez para la lencería, eso que ni qué!

Pero ahí no paró la cosa. Para completar el outfit, la mero mero se puso unas medias transparentes hasta los muslos, con unas bandas de encaje en la parte de arriba que le daban un toque extra de elegancia. ¿Y los zapatos? Unos tacones blancos de punta afilada que, siendo honestos, son un clásico que nunca falla. ¡Ya con eso, uno esperaría verla radiante, lista para la pasarela de Santa!

El escenario donde se montó la sesión también le echó una gran mano a la vibra invernal. Telas de satén en tono borgoña que le daban un aire de lujo, piel sintética blanca que simulaba la nieve, ¡y un montón de elementos que recreaban un paisaje nevado de ensueño! Todo estaba perfectamente planeado para que fuera una fantasía navideña.

Pero entonces, ¡pum! Viene la sorpresa. En medio de tanto glamour y fantasía blanca, Sydney nos regaló una expresión que no nos cuadra para nada con el ambiente festivo. Posó con el rostro súper serio, con una mirada que transmitía como si el Grinch le hubiera robado los regalos de Navidad antes de tiempo. ¡O sea, una carita de tristeza que no es para nada su onda! A ella, que siempre la vemos sonriendo, súper alegre y haciendo poses bien juguetones frente a la cámara, ¡verla así es un shock! ¿Será que el frío del set la dejó con la moral baja, o es que los renos no llegaron a tiempo?

Esta sesión, más allá del chismecito de la carita triste, es una jugada maestra para SYRN, la marca de lencería que Sydney lanzó allá por enero. Con este proyecto, la actriz está demostrando que tiene las pilas puestas para dejar su huella en la industria de la moda. No solo es una cara bonita frente a la cámara, sino que también está construyendo una identidad bien definida con diseños que reflejan su propia visión de la feminidad y la sensualidad.

Es una forma chilera de verla explorando otra faceta de su carrera en el entretenimiento, ¡y de paso, nos antoja de sus creaciones! Al final, Sydney Sweeney siempre encuentra la forma de que hablemos de ella. Ya sea con un look espectacular o con una expresión que nos deja con la intriga en el cuerpo. ¿Será que solo quería darnos un toque dramático para la temporada, o de verdad le dio la bajada navideña?