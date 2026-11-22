Espectáculos

Martha Higareda y Lewis Howes, ¡por fin se animaron a soltar la sopa! Después de un año de tenernos con la intriga, la pareja decidió que el primer cumpleaños de sus gemelas era el momento perfecto para revelar sus nombres. Y agárrense, porque las nuevas princesitas del chismecito son... ¡Ariella y Aliana! Suenan a que acaban de salir de una película, ¿verdad?

La revelación no fue con un comunicado de prensa aburrido, sino con unas dedicatorias de Lewis Howes, el papá chocho, escritas en unas tarjetas para las cumpleañeras. En una, para Aliana, se leía: "¡Feliz cumpleaños a mi dulce angelito, Aliana! Eres una bendición preciosa y traes tanto amor y luz a nuestras vidas. Con amor, papá". Y el otro mensaje, para Ariella, destacaba la energía y alegría de la pequeña. O sea, ¡qué detalle más cute para un destape así!

La pachanga del añito se armó el 19 de noviembre, y Martha nos dio un tour virtual por Instagram. Las fotos y videos mostraban una fiesta con temática de Moana, de esas que uno solo ve en Pinterest, con las nenas luciendo atuendos coordinados con el de su mami. Martha Higareda, la actriz mexicana protagonista de No manches Frida, compartió el festejo. Lewis Howes también formó parte de la celebración y, según Martha, contribuyó a hacer de ese día una ocasión especial.

Para Martha, este no fue solo el cumpleaños de sus hijas, sino también su primer año como mamá, una etapa que, según ella, empezó allá por noviembre de 2025. "El primer cumpleaños de mis niñas también significa mi primer año como mamá… ¡y vaya año tan increíble!", escribió en sus redes. Y aunque nos abrió un poquito la puerta a la celebración, la actriz sigue firme en su decisión de no mostrar las caritas de sus pequeñas en público. ¡Un aplauso por la privacidad, porque no cualquiera la mantiene en estos tiempos de puro oversharing!

Así que ya saben, Ariella y Aliana son las nuevas estrellas de la familia Higareda-Howes. ¿Será que algún día se animan a contarnos de dónde sacaron esos nombres tan originales? ¡Queremos el story time!