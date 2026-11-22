Espectáculos

Adam Wingard, el director de Godzilla y Kong: el nuevo imperio, ¡nos tiene con el corazón en la mano cada vez que anuncia algo nuevo! Pero no precisamente por lo bueno, sino porque sus películas son como el clima de Guate: un día sol radiante y épico, otro aguacero que te deja empapado y con ganas de volver a casa. ¿Se acuerdan de Blair Witch: la bruja de Blair o de la épica Godzilla vs. Kong? Ahí está la prueba de que su filmografía es una montaña rusa. Por eso, cuando nos sentamos a ver Aniquilación, no nos sorprendió encontrar una peli que, sí, tiene sus ratos interesantes, pero que, a la larga, ¡pretende ser mucho más profunda y trascendente de lo que realmente es! Es como cuando uno se viste de gala para ir a la tienda de la esquina, con la esperanza de que lo confundan con una celebridad.

La verdad, el argumento principal de Aniquilación es más simple que comer un shuco: un escuadrón de supersoldados, que fueron manipulados genéticamente, se fugan de un laboratorio militar secreto y se van de 'tour de matanza' por ahí. En medio de todo el relajo, se topan con una mujer (interpretada por Adria Arjona), que en su momento fue francotiradora del ejército y que hará hasta lo imposible por proteger a su hija. Púchica, una premisa así, si la hubieran agarrado maestros del cine de acción como John Carpenter o Walter Hill, ¡hubiera dado para una joya de película! Pero no, Wingard, queriendo regresar a sus raíces más 'independientes' (esas de donde salieron films como Cacería macabra y El huésped), tenía que demostrar que tiene un 'estilo propio' bien marcado y que lo que cuenta puede estar más cerca del famoso 'cine arte' que de una simple producción de género. ¡Ah, y no podemos olvidar que es una producción de A24, ese estudio que le encanta hacer películas de género pero para la gente que jura que no le gusta el cine de género!

Y ahí es donde la cosa se complica, mano, porque esta película, que es 'chiquita y corta' (apenas dura noventa minutos), se siente estirada y agrandada con esteroides. Es como si le hubieran metido demasiado relleno, igual que esos soldados modificados que salen a matar todo lo que se les cruza, pero que al final, se revelan más torpes y menos letales de lo que uno esperaría inicialmente. ¿Y qué me dicen del 'regodeo estético' de Wingard? Con flashbacks redundantes y un abuso de la cámara lenta, al final, el director perdió una oportunidad de oro para construir una mezcla de slasher y cine de acción ¡que pudo haber sido un vacilón de principio a fin! Pero prefirió la pretensión.

Así que, al final de cuentas, en lugar de una verdadera 'aniquilación' de la trama o de los personajes (como promete el título), lo que vemos en pantalla es una especie de 'inflación' de intenciones. Es como cuando uno infla un globo tan grande que al final ¡se revienta por querer ser más de lo que es! Nos dejó queriendo más acción directa y menos vueltas para intentar ser 'profunda'. ¿O ustedes qué piensan, creen que el director se le fue la mano queriendo ser tan artista?