Espectáculos

Nuestro Ricardo Arjona, el cantautor guatemalteco que nos tiene siempre en vilo, ya tiene fecha para poner a cantar a Querétaro, México. Será el próximo 15 de diciembre que el artista se subirá al escenario del Estadio Corregidora a las 21:00 horas, como parte de su gira «Lo que el Seco no dijo».

Este show promete ser un agasajo, inspirado en su producción más reciente, el álbum «Seco». ¡Pero tranquilos, fans de hueso colorado! Que no solo tendremos lo nuevo; Arjona también nos deleitará con esos clásicos que todos nos sabemos de memoria y que coreamos a grito pelado hasta que nos duela la garganta. ¿Estamos hablando de «Fuiste tú», «El problema», «Historia de taxi», «Mujeres» y «Señora de las cuatro décadas»? ¡Claro que sí, esos himnos a la vida y al desamor que solo él sabe dar! Prepárense para la dosis de nostalgia y ese sabor agridulce que solo el chapín inmortal nos ofrece.

La producción no se queda atrás, con un escenario principal que es la mera crema, una pasarela para que no se le escape ningún detalle, y un segundo espacio escénico. Todo esto, acompañado de efectos audiovisuales que te dejarán con la boca abierta y un montón de elementos teatrales que harán que valga la pena cada quetzal. Las puertas del estadio se abren a las 19:00 horas, para que todos busquemos el mejor lugar y calentemos motores para lo que se viene.

Si ya te picó el gusanito y quieres ser parte de este fiestón, los boletos están disponibles a través de Funticket y también en la taquilla 4 del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Así que, ¿quién se apunta a este viaje musical con el maestro Arjona?