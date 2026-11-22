Espectáculos

La comunicadora Luz García, a quien conocemos por su rol de presentadora en "Noche de Luz", puso a temblar las redes ayer con una reflexión que soltó en su cuenta de X.

No fue un chismecito cualquiera, sino un mensaje que tocó la fibra de muchos sobre los límites para alcanzar el éxito. ¿Vale todo con tal de llegar a la cima?

Según García, "emprender es admirable, pero no todo vale para llegar". ¡Uf! Directa y al grano, ¿va? La onda es que para ella, la clave no solo está en conseguir tus metas, sino en cómo las conseguís. O sea, los principios personales deben ir por delante, no importa qué tan tentadora sea la meta.

Y para que nos quedara más claro, añadió que el éxito no se mide solo por lo que se consigue, sino por los principios que se conservan en el camino. ¡Pum! Más claro, ni el agua.

Aunque Luz no mencionó nombres ni apellidos –como buena diplomática–, la mara en redes sociales no tardó ni un segundo en atar cabos. De una vez, sus palabras fueron vinculadas con el caso de la influencer Melissa Medina. ¡Ay, se armó el debate! Como siempre, el internet encontró a quién vincular la onda.

Luz García cerró su reflexión preguntando hasta dónde estaría dispuesta una persona a llegar para alcanzar sus sueños, y señaló que en muchas ocasiones el fin no justifica los medios. Una interrogante que nos pone a meditar sobre nuestros propios límites y qué tan lejos estaríamos dispuestos a ir por ese sueño dorado.

Al final, el dilema es el mismo de siempre: ¿vale la pena ensuciarse las manos por el pisto y la fama? ¡Contanos qué pensás vos, mano!