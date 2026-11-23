Espectáculos

¡Prepárense, banda, porque lo que se vivió en la Explanada 5 de la capital fue de otro nivel! Alejandro Sanz llegó a Guatemala y, ¡púchica!, no dejó títere con cabeza. El concierto fue sold out y estuvo lleno de miles de fans que llegaron listos para desgañitarse y revivir un montón de historias con cada rola.

La cosa empezó fuerte. Sanz arrancó su presentación con Desde cuando, de 2009. Y es que el master de la balada pop es un artista completo: fue mezclando los temazos de siempre, esos que uno ya se sabe de memoria, con las canciones de su disco más reciente. Entre ellas sonaron temas como Bésame, El vino de tu boca, Hoy no me siento tan bien y Las guapas.

Pero donde de verdad se desató la tormenta de emociones fue cuando empezaron a sonar esas canciones que han sido la banda sonora de nuestras vidas, las que han acompañado amores, despedidas, encuentros y desencuentros. Hablamos de Amiga mía, Quisiera ser, Cuando nadie me ve y El alma al aire.

El ambiente era de pura catarsis. No hubo descanso para las emociones, que se elevaron con cada palabra de Sanz, pero también cada vez que su guitarra navegaba por esos acordes conocidos que uno siente hasta en el tuétano. Y llegó el turno de Corazón partío.

Con este conciertazo, el español parece darle una respuesta contundente a la pregunta que plantea su gira: ¡Claro que sí, todavía hay canciones que cantar y un montón de emociones por vivir! Y nosotros, la verdad, ¡más que puestos para seguir viviendo cada una de ellas con su música!