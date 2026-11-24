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¡Pilas, mara! El Grand Theft Auto VI de plano que sí está causando un relajo y hasta los que ya son parte de su universo andan picados. Es el caso de The Weeknd, el cantante canadiense que no solo puso su toque en la banda sonora con "My Only Vice" —rolón que hizo con el dúo francés Justice— y "Wanderlust" de su álbum Kiss Land de 2013. ¡No! La cosa se puso más personal cuando andaba echando el ojo a Vice City y se encontró con una joya: una mansión que es igualita a su propia casa en Miami, Florida.

Imaginen la sorpresa. Esta no es cualquier casa, es una propiedad en Gables Estates, una exclusiva comunidad residencial privada de Coral Gables, al sur de Florida. The Weeknd la compró en octubre de 2025 por un billetón: ¡casi $50 millones de dólares! Con esa movida, la operación estableció un récord de venta residencial en esa ciudad, así como lo oyen. ¡Una verdadera locura de precio!

La propiedad es un verdadero chiche. Está construida sobre una península en forma de 'V' que abarca 1.24 acres y está rodeada de agüita por tres de sus lados, con 574 pies de costa frente a la bahía Vizcaína. Afuera, hay un piscinón infinito de 62 pies, acompañado de un jacuzzi para relajarse, una cocina al aire libre y unas terrazas espectaculares frente al agua. ¿Y para los amantes de los barcos? ¡Un muelle privado de 140 pies que puede recibir una embarcación de hasta 200 pies sin ningún problema!

Y adentro la cosa no se queda atrás. Con casi diecinueve mil pies cuadrados, ocho habitaciones, nueve baños completos y dos medios baños, la mansión es puro lujo. Tiene su propia sala de cine privada para ver pelis sin interrupciones, un gimnasio para sudar la gota gorda, una cava de vinos para los amantes del buen trago y su propio bar. ¡De plano que es una residencia pensada para puro gozo y las vistas más top de la bahía!

El hallazgo de esta versión virtual de su casa ha dejado a los fans con la boca abierta y ahora la mara ya anda con el chismecito, queriendo saber cómo luce la residencia en la vida real. ¿Será que The Weeknd nos hace un tour virtual para enseñarnos las dos? ¡Imagínense ese vlog!