Espectáculos

La espera por fin se acabó para los fans de Karol G en Puerto Rico. La artista colombiana confirmó que su gira mundial "Viajando por el Mundo Tropitour" llega a la isla, con un conciertazo el viernes, 2 de abril de 2027, en el mismísimo Estadio Hiram Bithorn. ¡Imagínense la magnitud! Este es el estadio multiusos de béisbol más grande de Puerto Rico, con capacidad para 35,000 personas en conciertos.

Prepárense para la guerra virtual, porque los boletos salen a la venta el miércoles 25 de noviembre, a las 10:00 a. m. a través de Ticketera. ¡Nada de quedarse dormidos, que estos tickets vuelan más rápido que chismecito nuevo en la sección de comentarios de Instagram! Toca poner alarmas y tener la tarjeta lista.

Aunque al principio se rumoraba que sería en febrero de 2027, la incertidumbre que había entre los fans ya se quitó de en medio y la fecha en abril ya está confirmada.

Este anuncio llega después de que Karol G la rompiera pero a lo grande en México, juntando a más de 333,000 personas en seis shows de estadio. ¡Una locura total! Y ni hablemos de la etapa norteamericana de su tour, donde vendió más de un millón de boletos entre Estados Unidos y Canadá. ¡Un verdadero fenómeno global que no para de cosechar éxitos por donde pasa y deja una huella imborrable!

Karol G también marcó un hito al convertirse en la primera artista latina en encabezar estadios en Europa como parte de una gira mundial. ¡Eso es poderío, señores, y no son cuentos! Es un hito para la música latina en el mundo. Su tour sigue su camino imparable por Latinoamérica y Europa, con fechas programadas hasta julio de 2027, lo que nos da una idea del alcance impresionante de su música y su dominio global.

El show promete trasladar al escenario una propuesta musical y visual que celebra cómo ha evolucionado artísticamente la colombiana y la conexión brutal que ha logrado cultivar con sus seguidores alrededor del mundo. Así que, fans de Puerto Rico, ¡prepárense para un fiestón inolvidable que valdrá cada segundo de espera y que promete ser épico!