Espectáculos

Adelina Castillo, nuestra Miss Guatemala, sigue poniendo el nombre del país en alto en Miss Universo 2026. Durante la competencia preliminar que se armó en Puerto Rico, Adelina no solo cautivó a todos, sino que su vestido de noche fue el protagonista de la pasarela y no hubo forma de no voltear a verla.

Para esta presentación, la guatemalteca se fue por un diseño en tonos azul y celeste. Una combinación que le dio ese toque elegante y una luz que la hizo brillar como estrella. El vestido, con sus destellos y esas transparencias que uff, ¡qué onda!, hizo que su recorrido por el escenario fuera de los momentos más comentados en las redes sociales por sus fans.

Con una seguridad que ni te cuento, un porte de reina y una actitud que demuestra que se la trae, Adelina Castillo nos sigue convenciendo de por qué tiene a todos los chapines pegados a la pantalla. Su presentación fue un imán para el apoyo de quienes no se pierden ni una de sus apariciones en el Miss Universo.

Esta competencia preliminar es clave en Miss Universe 2026, porque es donde el jurado se fija en cada detalle: la seguridad, la elegancia, cómo se desenvuelven en el escenario y, ojo, también en las entrevistas a puerta cerrada. Este año es súper especial, ¡se cumplen 75 años de historia del Miss Universo! Y para celebrarlo, llegaron 118 candidatas de diferentes países a Puerto Rico a darse con todo por el título.

Ahora la intriga está al máximo, porque después de las preliminares, todos los ojos están puestos en la gran final de Miss Universo 2026. ¿Y cuándo es? ¡Hoy mismo! Este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. En esa gala, sabremos quiénes son las semifinalistas que seguirán avanzando hasta el momento más ¡AJA!: la elección de la nueva reina universal. La actual Miss Universo, Fátima Bosch, le va a pasar la corona a su sucesora, quien se llevará el compromiso de representar al certamen durante su reinado.

¿Será que Adelina se corona hoy? ¡Crucemos los dedos, muchá!