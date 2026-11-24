Espectáculos

Jennifer Lopez, la icónica actriz, cantante, bailarina y empresaria estadounidense de ascendencia puertorriqueña, prendió el debate al afirmar que la industria de Hollywood la ha frenado por no encajar en el perfil de una “actriz blanca” tradicional. En una entrevista con The New York Times, J.Lo, conocida mundialmente como una de las artistas más influyentes de su tiempo, explicó que desde el inicio de su carrera le tocó impulsar sus propios proyectos porque simplemente no cumplía con los estándares que buscaban los estudios estadounidenses.

Contrario a lo que uno pudiera imaginar de una estrella de su calibre, Lopez aclaró que no le llovían las ofertas. “Incluso desde el comienzo de mi carrera me ofrecían cosas, pero solo recibía unas cuantas propuestas. Tuve que crear mis propias oportunidades”, compartió. La razón, según ella, es clara y sigue vigente: “Y creo que la razón es que, para ser honesta, simplemente no era el típico perfil de actriz blanca. ¿Sabes a qué me refiero? Y, en cierto modo, sigue siendo igual hasta hoy”, indicó sin pelos en la lengua.

¿Hollywood aún con sus 'perfiles' bien marcados?

La controversia que generaron sus palabras abrió de par en par una discusión importante sobre la representación de las mujeres latinas en el cine estadounidense y las barreras para obtener papeles protagónicos. Aunque J.Lo reconoció que hay cambios en materia de diversidad, sostuvo que los procesos de selección todavía responden a determinados perfiles.

Esta situación ha llevado a la también empresaria a no quedarse de brazos cruzados esperando que le lleguen los proyectos de sus sueños. Por eso, ha optado por desarrollar los proyectos que desea realizar por su cuenta, en lugar de esperar a que los estudios se los propongan.

¡Las redes sociales le caen a palos a J.Lo!

Pero, como era de esperarse, las declaraciones de J.Lo no pasaron desapercibidas y provocaron una avalancha de reacciones en las redes sociales. Varias personalidades no dudaron en darle con todo y cuestionar su perspectiva. La comentarista política Tomi Lahren, por ejemplo, no se guardó nada y en una publicación en X (antes Twitter) soltó un sarcástico “Jajaja, claro que sí, Jan”, en clara señal de incredulidad.

Por su parte, el creador de contenido Oli London hizo hincapié en la impresionante carrera y fortuna de Lopez. Publicó en la misma plataforma que J.Lo ha participado en 44 películas y tiene una fortuna de 400 millones de dólares. ¡Ahí nomás! La actriz Adrianne Curry-Rhode, reconocida por su paso por America’s Next Top Model, calificó los comentarios de la diva como una muestra de una “desconexión con la realidad” alarmante. Y en otra publicación escribió que Lopez era una mala actriz, pero muy atractiva, y que por eso le daban papeles.

¿La crítica también se le puso al brinco?

El mundo de la crítica cinematográfica tampoco se quedó callado. Christian Toto, en una entrevista con Fox News Digital, cuestionó la idea de que Jennifer Lopez atribuya sus dificultades profesionales a su origen étnico. Toto destacó la cantidad de proyectos en los que ha participado, resaltando su constante trabajo por más de dos décadas en cine, conciertos y su carrera como solista. Añadió que es indudablemente talentosa y que se ha ganado cada uno de los trabajos que ha conseguido.

Pero Toto no paró ahí y lanzó una pregunta que invitó a la reflexión: “Sin embargo, sugerir que Hollywood la ha perjudicado por el color de su piel es absurdo. ¿Cuántos actores desempleados darían lo que fuera por conseguir siquiera una fracción de las oportunidades laborales que Hollywood le ha ofrecido?”. ¡Un punto fuerte a considerar! Entre sus trabajos figuran Selena (1997), Out of Sight, The Wedding Planner, Maid in Manhattan, Hustlers (2019) y Office Romance (2026).

Entonces, ¿será que J.Lo tiene razón en que el color de piel le cerró puertas, o es que la gente está viendo su realidad desde un punto de vista muy distinto?