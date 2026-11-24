Espectáculos

¡Pilas, mucha! El Grand Theft Auto VI: The Album ya está aquí y no es solo música de fondo para el juego, ¡es la playlist que le pone el corazón a Vice City! Lanzado el viernes 20 de noviembre, exactamente 24 horas después del debut del videojuego, este álbum doble con 34 canciones originales rompe esquemas y arma una identidad sonora propia que te sumerge de lleno en la onda de crimen y neón.

Grand Theft Auto (GTA) es una serie de videojuegos de acción y aventura desarrollada principalmente por Rockstar North y publicada por Rockstar Games. Ahora, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI: The Album está cambiando las reglas del juego, ¡y no solo en la pantalla!

Un Soundtrack que es un Guion de Película

Este repertorio de más de 97 minutos funciona como un guion paralelo que narra el ascenso desde cero hasta la cima del hampa tropical. Lejos de ser un simple acompañante para recorrer las autopistas de Vice City y los pantanos de Leonida, aquí cada pista es una escena cinematográfica autónoma que define la vibra de la historia. Los críticos dicen que la gran victoria de esta banda sonora radica en su audacia curatorial. ¡Y la verdad es que se lucieron!

Según la evaluación de Billboard, las tres canciones que lideran su clasificación son “Flower in a Hurricane”, una onda psicodélica brutal con Justice, Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard, que además se usó en el tráiler de lanzamiento. Le siguen de cerca “Go Easy” de Dua Lipa y “Dance With Me” de A Boogie Wit da Hoodie junto a elkan. La huella de la electrónica francesa se siente fuerte, con el dúo Justice marcando la pauta desde el inicio con “Starting From Zero”, donde la voz aterciopelada de Michael McDonald flota sobre sintes ochenteros que te dan pura nostalgia. ¡Ni se diga “RHYNO”, el cuarto corte del disco donde Travis Scott la rompe bajo la producción de Guy-Manuel de Homem-Christo, la mitad de los legendarios Daft Punk! El resultado es una descarga de caos electrónico y bajos que te ponen a bailar como si no hubiera un mañana.

El Toque Latino que Pone a Bailar a Vice City

¡Aquí es donde la cosa se pone picante para nosotros, mucha! El pulso urbano latino se hace sentir con todo. El experimento más atrevido del disco es “Sexy Magic”, donde los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso cruzan sus rimas y su actitud irreverente. ¡Imagínate esa mezcla con el pop británico de PinkPantheress, la producción club de Fred again.. y el toque histórico del pionero del French house Étienne de Crécy! Es pura sabrosura inesperada que te hace querer vacilar en los clubes nocturnos de Vice City, esquivar persecuciones policiales y hasta hacer negocios ilícitos. El cierre con “Overtown Lights”, una pieza instrumental bautizada en honor al histórico barrio afroamericano de Overtown en Miami, te ancla la ficción digital en la memoria musical real de la ciudad, con el bajo de Stanley Clarke, la batería sincopada de Yussef Dayes y el piano de Robert Glasper.

Estrellas Globales en Modo Inesperado

El álbum se lució colocando a estrellas globales en territorios sonoros que no te esperas, como un buen chismecito inesperado. Dua Lipa, que ya nos había vacilado con “Dance the Night” para otras bandas sonoras, llega con “Go Easy”, un corte luminoso que funciona como puente hacia una nueva faceta artística para ella. Y Lana Del Rey saca del baúl un temazo inédito de 2014, “Crazy For You”, cuya melancolía cinematográfica encaja perfecto con el romance peligroso de los protagonistas, Jason y Lucia. ¡Pura tensión!

En el mundo del hip-hop y el trap, la lista es una cumbre generacional que no tiene pierde: Playboi Carti irrumpe con la energía frenética de “AHH YEA”, Yung Lean une fuerzas con Future y Metro Boomin en “That's It”, y Young Thug retoma el pulso de ostentación minimalista en “WAKIN UP FLEX” nuevamente bajo los controles de Metro Boomin. Gunna regresa al sonido crudo de sus mixtapes Drip Season junto al productor Turbo en “COUNT UP”, mientras Don Toliver nos muestra dos caras opuestas: la velocidad caótica junto al rapero de Florida Kodak Black en “Let's Rock” y la atmósfera oscura de “TF?”.

¡Y las mujeres vienen con todo, mucha! La presencia femenina en el rap y el pop contemporáneo pisa con fuerza propia en la Cara C del disco. Cardi B impone autoridad con “Don't Chart”, JT (exintegrante de City Girls y nativa de Miami) celebra la ambición económica en “GMA (Get Money Anthem)”, y JENNIE debuta en la franquicia con “Power Trip”, consolidando su expansión solista tras el impacto de su álbum Ruby y su EP Fallen Angel. A ellas se suman la sueca Tove Lo con el pop experimental nocturno de “Blood In Your Eyes” (¡el tema que musicalizó el video de precarga del juego!), Zara Larsson con “Fast Emotion”, Rina Sawayama con “TRDWFE”, Rose Gray con “All Again” y el dúo neoyorquino Fcukers con “Only One”.

Este álbum es un viaje sonoro que no te podés perder. ¿Quién más ya está listo para recorrer Vice City con esta banda sonora épica? ¡Contanos!