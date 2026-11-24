Espectáculos

¡Qué onda! Britney Spears nos dejó con la boca abierta y el celular en la mano. La cantante, famosa por sus éxitos y por sus controversias familiares, publicó un mensaje en Instagram donde pedía disculpas por haber vuelto a mencionar problemas del pasado. Pero lo más sorprendente, lo que nos dejó patinando en el aire, es que después de compartirlo... ¡lo borró! Pura intriga, ¿verdad?

En este mensaje, que fue un cambio de tono total para la estrella, Britney escribió: "Estoy muy bendecida de tener una familia tan hermosa". Se disculpó por sacar a la luz otra vez conflictos viejos y explicó que, en parte, lo hizo porque sentía que tenía que proteger su corazón. También reflexionó sobre su propio comportamiento, algo que no esperábamos. Reconoció que su terquedad es infantil y vergonzosa, y admitió que nunca había hablado de estas situaciones cara a cara con algunos de sus parientes. Remató diciendo que los extraña muchísimo.

Esta disculpa repentina contrasta muchísimo con lo que Britney había dicho a principios de noviembre. En ese entonces, no se guardó nada y se fue con todo contra su hermana menor, Jamie Lynn Spears. Cuestionó lo que pasó durante una visita familiar en Louisiana, justo cuando estábamos en plena pandemia de COVID-19. La artista acusó a su hermana de no permitirle abrazar a su sobrina Ivey y hasta cerró aquella publicación con una declaración que nos dejó a todos en shock: "¡Voy a encontrar una nueva familia!". También mencionó a su exmarido, Kevin Federline, con quien comparte a sus dos hijos.

Además, la disculpa llegó en un momento clave: justo unos días antes de Acción de Gracias en Estados Unidos. El chismecito es que algunos familiares tienen la esperanza de que Britney se una a ellos para las celebraciones, y según TMZ, existiría un acercamiento con Jamie Lynn. ¡Pura novela, pues!

Pero ¡ojo! Aunque la publicación nos hizo soñar con un reencuentro, no confirma para nada una reconciliación oficial ni nos dice exactamente a cuáles familiares se refería Britney con sus disculpas. Y lo que nos dejó más pensando, y que sigue sin respuesta, es por qué decidió borrar el mensaje de Instagram tan rápido. ¿Será que se arrepintió, o solo quería tirar la bomba y salir corriendo? ¡Ay, Britney, siempre nos dejás con la intriga!