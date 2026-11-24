Espectáculos

Sofía Vergara, conocida en todo el mundo como 'La Toty', es una de las actrices y empresarias colombianas más icónicas y reconocidas, con una carrera que hoy la tiene entre las colombianas más visibles en el exterior.

¡Barranquilla se rinde a los pies de su Toty!

¡Aguas con la noticia! Hoy, 24 de noviembre de 2026, Sofía Vergara, nuestra "Toty", está de regreso en su amada Barranquilla para un evento que promete ser épico. ¿Te imaginás la emoción? La actriz va a recibir dos de las distinciones más grandes que su ciudad puede ofrecer, ¡y todo frente a la impresionante escultura que le dedicaron en julio de 2025!

El fiestón está programado para las 5:30 de la tarde. El acto lo encabezarán el alcalde Alejandro Char y la primera dama, Katia Nule.

La primera joya de la corona que va a recibir es el decreto de exaltación como "Barranquillera Ilustre". ¡Uff! Esa es la máxima distinción que la ciudad le da a la gente que, como Sofía, ayuda a que Barranquilla brille a nivel mundial. La Alcaldía ha dicho que este reconocimiento es por toda su trayectoria profesional, que hoy la tiene como una de las colombianas más visibles y aplaudidas fuera de su país, y por siempre llevar el nombre de su tierra a los escenarios internacionales. ¡Un orgullo total!

Pero no solo la Alcaldía está celebrando. El mismísimo Carnaval de Barranquilla también se sumará a la fiesta con un reconocimiento especial. La Toty recibirá el codiciadísimo Turbante de la Tradición, la máxima distinción de esa entidad, ¡por su trayectoria artística y por la forma tan auténtica en que siempre habla de sus raíces barranquilleras fuera del país! Si hay alguien que representa la alegría y el sabor del Caribe, ¡es ella!

La Estatua Que Ya Esperaba a su Original

La cereza del pastel de este magno evento es, sin duda, la presentación oficial a "La Toty" de su propia estatua. Será la primera vez que Vergara vea en persona la escultura junto al público barranquillero. La imponente escultura se instaló en julio de 2025, y aunque Sofía no pudo estar presente en la inauguración, no se quedó callada. En aquel entonces, usó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento que nos llegó al alma.

En su cuenta de Instagram escribió que "todo lo que he logrado se lo debo a la fuerza, la berraquera y la alegría que se respira en esta tierra". ¡Pura humildad y cariño por su gente!

La estatua es una obra de arte del escultor barranquillero Yino Márquez, el mismo genio detrás de la escultura de Shakira. Mide unos impresionantes 7.5 metros de alto y pesa ¡cinco punto cinco toneladas! Está hecha completamente de bronce y se encuentra en la Plaza de las Luces del Gran Malecón, un lugar que ya es famoso por albergar figuras de personajes icónicos de la ciudad. ¡Las dos esculturas, la de Sofía y la de Shakira, están a pocos metros una de la otra y ya son paradas obligatorias para los turistas que llegan a Barranquilla!

El diseño de la escultura es una chulada: Sofía lleva un vestido azul oscuro que representa el río Magdalena y el mar Caribe, y su piel es dorada, haciendo alusión al sol y al calorcito de Barranquilla. La figura extiende una mano hacia una estrella, un gesto que, según la descripción de la obra, simboliza el ascenso imparable de su carrera, sin que ella se olvide jamás de dónde viene. ¡Un detalle que te deja pensando en lo profunda que es su conexión con sus raíces!

¡Fiesta Total en el Malecón!

Este homenaje no sería completo sin una buena dosis de sabor caribeño. La programación incluye un espectáculo cultural de diez minutos, dirigido por el maestro Pedro Díaz. ¡Preparen las cámaras! En este show participarán 50 hacedores del Carnaval, con una puesta en escena que va a celebrar las raíces y la identidad de la ciudad, ¡y a las mujeres barranquilleras! No hay duda de que va a ser una explosión de color y alegría.

Y para cerrar con broche de oro, ¡agárrense! La también artista barranquillera Aria Vega, quien acaba de ganar un Grammy Latino, se presentará en el escenario. Ella no solo mostrará su galardón a sus paisanos, sino que también nos deleitará con sus canciones más exitosas. ¡Imaginate el ambiente!

La exitosa carrera de "La Toty" y su reconocimiento global son un símbolo de orgullo no solo para los barranquilleros, sino para toda la latinidad. Verla hoy recibir estos honores en casa, y por primera vez frente a su estatua, es una imagen que va a quedar para la historia. ¿No te parece que es la mejor manera de celebrar la "berraquera" de una mujer que lo ha logrado todo sin dejar de ser ella misma? ¡Qué orgullo para Barranquilla y para el mundo entero!