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Resulta que no todo es glitter y amistad en el mundo de Taylor Swift. Un reportaje titulado “The Mastermind”, publicado el lunes, incluye acusaciones contra la cantante. Basándose en más de 100 entrevistas, la investigación describe una dinámica de represalias, exclusión social y manipulación hacia quienes no están de acuerdo con ella.

La cosa se pone color de hormiga porque un ejecutivo de la industria musical la comparó directamente con Regina George, la villana de Chicas Pesadas. Según testimonios de personas que han trabajado con ella, discrepar con la artista puede significar perder el lugar en sus círculos sociales y profesionales. ¡Súper tóxico!

Pero el chisme no termina ahí. Chanice Skinner, una excompañera de escuela, cuestionó la versión de Swift sobre el acoso que sufrió de niña, asegurando que en realidad ella era parte del grupo popular. Además, el informe menciona tensiones con otras estrellas como Charli XCX y Olivia Rodrigo, y señala que algunos músicos evitan trabajar con quienes son vistos como rivales de la cantante.

También se tocó el tema de Kayla Nicole, exnovia de Travis Kelce, quien en octubre de 2024 contó en un podcast que sufrió ataques personales y hostilidad en línea por parte de seguidores de Swift. La cantante declinó responder a las preguntas de la revista.