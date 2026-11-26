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Mirciny Moliviatis puso el nombre de Guatemala en alto al ganar un premio en los FIBEGA Awards 2026 en España. Su serie documental «Historias de Mesa» se llevó el reconocimiento en la categoría de Mejor campaña de promoción de turismo gastronómico (Best Gastronomy Tourism Promotion Campaign), una premiación que valora la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el turismo de destinos y sabores.

La gala de premiación se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2026 en Madrid, España. Fue un evento bastante importante donde se reunieron embajadas, instituciones, empresas, medios de comunicación y representantes gubernamentales. En total se entregaron 30 premios a proyectos de 16 países diferentes, y Guatemala destacó precisamente gracias a esta producción que utiliza la comida como un puente para conocer la cultura y las vivencias humanas de diversas regiones.

Un pedacito de Guate en el mundo

Para Mirciny, este logro es un orgullo porque siente que está llevando un pedacito de Guatemala al mundo. Según la chef, con «Historias de Mesa» busca demostrar que la gastronomía nacional va mucho más allá de los sabores, ya que está construida con sueños, emprendimientos, tradiciones y personas cuyas historias merecen ser contadas. Le emociona que estos relatos puedan traspasar las fronteras y dar a conocer la riqueza que tenemos como país.

La serie es un proyecto integral donde la chef no solo conduce, sino que también la creó y fungió como productora ejecutiva, contando con el apoyo de ReelLife Studios para la producción audiovisual. La dinámica del programa consiste en un recorrido por Guatemala, donde Mirciny se encuentra con personas apasionadas por la cocina. A través de sus experiencias, el espectador puede descubrir las raíces y las decisiones que han marcado la vida de estas personas.

Sabores con historias humanas

Lo que hace especial a esta producción es que cada encuentro revela memorias y proyectos personales. El objetivo es mostrar que detrás de cada platillo hay historias humanas que son parte fundamental de la identidad guatemalteca, conectando así los sabores con las tradiciones de quienes mantienen viva nuestra esencia culinaria.

En cuanto a la estructura de la serie, su primera temporada se titula «El fuego que sigue». Esta entrega es una continuación del reality show «Desafío Culinario», ya que en esta propuesta Mirciny se reencuentra con antiguos participantes de la competencia para descubrir qué ha pasado en sus vidas después de haber pasado por el programa.

¿Dónde ver la serie?

Para quienes no se han puesto al día, los primeros dos episodios se estrenaron entre octubre y noviembre de 2026. Ambos capítulos ya están disponibles para ver en el canal de YouTube y las redes sociales de Mirciny Moliviatis. También se pueden encontrar en las plataformas digitales de Alimentos Toledo y Banco Industrial, quienes son los patrocinadores de esta iniciativa.

Si quieren saber cuándo salen los próximos capítulos, lo ideal es seguir las redes sociales oficiales de «Historias de Mesa», ya que por ese medio se compartirán todas las novedades de la producción.

Honestamente, que un proyecto nacional gane en Madrid es un hit. Nos encanta que se le dé valor a la gente que cocina con pasión en cada rincón del país y que no se quede solo en la receta, sino en el chisme bueno de quién hizo la comida. ¿Ya vieron los primeros episodios o se los perdieron?