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Retorno al futuro cumple 80 años y será tema de un conversatorio en la Biblioteca Nacional de Guatemala. El libro, publicado en 1948 por Editorial Letras de México, es un texto de ensayo y crónica personal donde Luis Cardoza y Aragón relata su experiencia como representante de Guatemala en la Unión Soviética.

No es solo un diario de viaje, sino que el autor lanza su visión crítica sobre ese país y la crisis mundial de aquel entonces. Según el sitio mcnbiografias.com, su obra es un referente fundamental de la literatura guatemalteca y latinoamericana por esa prosa cargada de reflexión y crítica.

En el conversatorio participarán: Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes; Lucrecia Méndez de Penedo, de la cátedra Miguel Ángel Asturias de la Universidad Rafael Landívar; Victoria Popova, del Instituto de Literatura Mundial A.M. Gorki de la Academia de Ciencias de Rusia, y Alberto Enríquez Perea, de la UNAM en México.

El conversatorio se celebrará en la Biblioteca Nacional de Guatemala Luis Cardoza y Aragón, que queda en la 5a avenida 7-26 de la zona 1.

¿Quién se anima a leer un libro de hace 80 años o ya nos ganó la flojera?