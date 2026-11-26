Espectáculos

En la vida hay de todo, y en el mundo del streaming, ni se diga. Hay series que llegaron, causaron un revuelo del tamaño del volcán de Fuego y, aunque hubo peticiones, boicots y hasta amenazas de cancelación, lo único que lograron fue que todo el mundo las viera. Es el efecto contrario: entre más jaleo, más curiosidad. Y es que el cine y la tele no solo están para echarnos el chisme, sino para ponernos a pensar, a veces en cosas que no son tan cómodas, ¡pero son necesarias!

Es chilero ver cómo el público reacciona ante lo que se atreve a mostrar la pantalla. Series de drama, de terror, de suspenso psicológico y hasta de comedia han hecho que la gente se rasgue las vestiduras y pida que las quiten. Pero, al final, muchas de estas joyas, que son rebuenas, se convirtieron en temas de conversación y en éxitos rotundos.

Cuando la pantalla se volvió candente

Empecemos con "The Body", una serie que en pocos días se convirtió en una de las más vistas de Netflix. Se ambienta a principios de los 2000 en una escuela católica, donde un grupo de alumnas organiza una fiesta de iniciación para Grace, la nueva del grupo de baile. Grace muere en la fiesta y sus compañeras intentan esconderlo. Pero la cosa se pone chirmolera cuando Grace ¡vuelve a la vida! A partir de ahí, las compañeras empiezan a tener visiones y sueños extraños, lo que las hace pensar que tal vez invocaron al diablo y que Grace no es quien dice ser, mientras el secreto amenaza con salir a la luz. Intentaron cancelarla por sus temáticas religiosas, el contenido sexual, el satanismo y las supuestas blasfemias, que ofendieron a algunos grupos cristianos.

Y si de dramas adolescentes hablamos, Skins es un ícono. Esta serie nos tiró de cabeza a las vidas, los clavos, el luto, las relaciones y el caos de un grupo de jóvenes en Bristol que están en la mera edad de volverse adultos y terminar el colegio. Cada episodio se enfocaba en un personaje y sus rollos personales. ¿Por qué el escándalo? Varias asociaciones de padres de familia alegaron que promovía el sexo, el uso de drogas y el consumo de alcohol en adolescentes, ¡y que lo mostraba muy gráficamente! Ni modo, la vida adolescente a veces es así de cruda. Si quieren verla, está disponible para compra digital.

Entre ángeles, demonios y botas militares

Ahora, si lo tuyo es la comedia negra con toques divinos, Good Omens es la onda. Aquí, Michael Sheen y David Tennant la rompen interpretando a un ángel y un demonio que, después de una eternidad de ser enemigos, ¡deciden unir fuerzas! ¿Para qué? Para detener el plan de Dios de destruir la Tierra y desatar el Apocalipsis, porque la Tierra ha sido su hogar durante años. Juntos, tienen que salvar a la humanidad de la extinción, que va a empezar con la llegada del Anticristo. Algunos grupos conservadores se alborotaron y dijeron que era una serie satánica que se burlaba de Dios. ¿Qué pensará el mero mero? Pueden verla en Prime Video.

Y hablando de cosas que no le gustaron a algunos, Boots, basada en el libro The Pink Marine de Greg Cope, nos cuenta la historia de Cameron, un adolescente que se mete al ejército para seguir a su mejor amigo, de quien está enamorado. El problema es que ser gay en el ejército está prohibidísimo, así que Cameron tiene que esconder su verdadera identidad mientras sobrevive a los entrenamientos brutales diseñados para llevar a los soldados al límite. Sus compañeros de pelotón también tienen sus propios clavos en ese mundo de reglas y violencia. El Pentágono, con su lado más serio, la tachó de basura woke, y hubo quejas por la forma en que se representó al ejército y su postura sobre las personas LGBTQ+. Si les pica la curiosidad, está en Netflix.

Risas, reflexión y futuros distópicos

Dear White People es una comedia dramática que sigue a un grupo de estudiantes en una universidad predominantemente blanca, donde se topan con microrracismos y discriminación de formas que son súper aceptadas por todos. Samantha, una de las estudiantes, tiene un programa de radio con el título de la serie, donde habla sin pelos en la lengua sobre estos temas, generando reacciones de todo tipo. La sátira sobre el racismo en las universidades no le cayó bien a todo el mundo y a algunos les pareció que el título era ofensivo. La pueden encontrar en Netflix.

Luego tenemos a Modern Family, una comedia que nos metió de lleno en el día a día de la familia Pritchett. Jay, el patriarca, casado con una latina mucho más joven; Claire, su hija mayor, con tres hijos que siempre están en líos; y Mitchell, el menor, quien acaba de adoptar una niña con su pareja. Cada quien con sus propias dinámicas, pero siempre unidos en las buenas y en las malas, pasando por situaciones divertidas y complejas. Esta serie se ganó críticas fuertes por la representación de una pareja LGBTQ+ y la adopción, ¡y hasta hubo amenazas de boicot! ¡Como si el amor tuviera que pedir permiso! Está disponible en Disney+.

Finalmente, The Handmaid’s Tale, una serie que también se vio en el ojo del huracán, está basada en la novela de Margaret Atwood. Nos traslada a un futuro distópico con un estado totalitario llamado Gilead, controlado por hombres poderosos con una ideología religiosa extrema. Ahí, las mujeres que pueden…

Al final del día, ¿será que la polémica es como la chispa que enciende el éxito de una serie?```