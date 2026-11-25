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¡Uf! Imagínense querer compartir un momento súper tierno con sus papás y que, de repente, la cosa se sienta demasiado personal para el ojo público. Eso fue exactamente lo que le pasó a Tallulah Willis, la hija del icónico Bruce Willis, quien tuvo que salir a pedir disculpas por una foto en Instagram que, según ella, era “demasiado íntima” y por eso la quitó.

La cosa es que Tallulah, de 32 años, había subido la foto el sábado. En la imagen, se le veía relajada en una hamaca al aire libre, agarrándole la mano a su papá, Bruce Willis, que, como ya sabemos, está viviendo con demencia frontotemporal (DFT). Pero al día siguiente, ¡adiós foto! La borró y explicó el chismecito detrás.

Un momento familiar muy personal

Tallulah, que es la tercera de las cinco hijas de Bruce Willis y la más pequeña de las que tuvo con Demi Moore, contó que le había pedido a alguien que les tomara la foto. ¿Y qué estaban haciendo? Pues viendo un video del cantante Frankie Valli, ¡qué nivel! Ella misma admitió que la ternura del momento la invadió. “Me emocionó tanto la ternura del momento que no pensé más allá en que tal vez era una foto demasiado íntima para mostrar”, dijo la actriz. La verdad, a cualquiera le puede pasar cuando uno anda con la emoción a flor de piel. Reconoció que no había considerado lo privado que era el momento y prometió ser más cuidadosa en el futuro.

Pero, eso sí, no dejó de agradecer el cariño que la gente le tiene a su papá. Destacó el afecto que recibe de su familia y dijo que, para ella, sigue siendo siempre el héroe absoluto.

La realidad de la demencia frontotemporal

Bruce Willis, a sus 71 años, se retiró de la actuación en 2022 por problemas cognitivos. Un año después, su familia confirmó que le habían diagnosticado demencia frontotemporal, una enfermedad que, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, afecta un montón de cosas: el habla, las capacidades mentales, la memoria, la personalidad y hasta el comportamiento. Aunque la demencia usualmente ataca a los más grandecitos, después de los 65, esta variante puede empezar más temprano, entre los 45 y 65 años. Y lo más duro de todo es que no hay cura ni tratamiento para detener su avance. ¡Pilas a poner atención a estos detalles si tienen algún familiar pasando por algo similar!

En 2025, Emma Heming Willis, la esposa de Bruce y su cuidadora principal, reveló que había tomado una decisión súper difícil: trasladarlo a una casa independiente de un solo piso para que tuviera atención las 24 horas. Ella lo describió como una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar. A pesar de eso, contó que desayuna y cena con él todos los días y que la relación con toda su familia sigue siendo súper cariñosa. Así que, aunque las redes sociales a veces nos hagan tropezar, al final, lo importante es el apoyo y el amor que se tienen en casa, ¿o no?