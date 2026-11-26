Famosos

¡Pilas, gente! La Marimba Femenina de Concierto Ixoqib’ Ajq’ojomab’ se tira con cuatro shows navideños que prometen ponerle el ambiente a estas fiestas. Son parte de su temporada navideña, llamada "Luces de Navidad", que llega gracias al Festival Noche Buena del Ministerio de Cultura y Deportes.

Los organizadores ya adelantaron que esto será una experiencia musical que fusiona esos clásicos que todos conocemos con el mero sonido de nuestra identidad chapina. ¿Se imaginan? Desde rolitas internacionales como It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas adaptadas para marimba, hasta temazos de aquí como El niño del tambor, Feliz Navidad y la emotiva Noche de paz.

Pero eso no es todo, porque la marimba también le va a meter a las piezas más guatemaltecas, como Las Tortugas, La Quema del Diablo y Navidad Campesina. Y para que la experiencia sea aún más autóctona, ¡van a usar instrumentos tradicionales! Sí, esos caparazones de tortuga y los chinchines que le dan ese sabor único a nuestra música.

¿Lo mejor de todo? ¡Es completamente gratis y para toda la familia! No necesitan reservar ni comprar entradas. Es la oportunidad perfecta para ir con la mara o la familia a disfrutar del talentazo de estas artistas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Eso sí, el cupo es limitado, así que les toca llegar con tiempo para asegurar su lugar y no quedarse afuera de este fiestón musical.

Estas son las fechas para que no se les pase:

El jueves 3 de diciembre, a las 10 de la mañana.

El viernes 4 de diciembre, a las 4 de la tarde.

El sábado 5 de diciembre, a las 5 de la tarde.

Y el domingo 6 de diciembre, a las 4 de la tarde.

¿Ya saben cuál show se van a ir a ver para empezar a sentir el espíritu navideño con pura música chapina?